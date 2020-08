Coût de la vie étudiante : Tours bien classé selon l'Unef

L'Unef a dévoilé son classement des villes selon le coût de la vie étudiante. Sur 47 cas étudiés, Paris est la ville la plus chère tandis que Tours est 35e. Un résultat positif pour l’agglomération tourangelle malgré une hausse des dépenses étudiantes.

851,42€ c'est ce que dépense, en moyenne chaque mois, un étudiant à Tours selon l'Unef. Le syndicat a étudié le coût de la vie dans 47 villes. Tours est 35e, au coude à coude avec Caen et Nancy.

Un résultat positif pour la ville qui se classe loin derrière Paris, premier du classement avec plus de 1.300€ dépensé par mois pour un étudiant. Les villes d'Île-de-France occupent d'ailleurs les 8 premières places du classement avec entre autres, Nanterre 2e et Créteil 3e.

Hausse du coût de la vie étudiante de 4.65% à Tours

La vie à Tours coûte également moins chère qu'à Orléans, Rouen ou encore Dijon. En revanche, les Tourangeaux payent plus que leurs voisins Angevins et Manceaux, respectivement 41e et 45e du classement. Limoges est la ville où les étudiants payent le moins avec environ 790€ par mois.

Comme partout ailleurs, le coût de la vie étudiante est en hausse : + 4.65% à Tours, c'est presque 40€ de plus par rapport à l'an dernier.

Parmi les éléments pris en compte dans le calcul du classement, les loyers et le coût des transports. A Tours, le prix du logement est de 404 €, stable par rapport à l'an passé.

Un abonnement aux transports en commun encore cher

Cependant, le prix de l'abonnement aux transports en commun reste cher. 230€ par mois, c'est ce qu'un étudiant doit dépenser pour se déplacer sur le réseau Fil Bleu. C'est plus cher qu'à Marseille, Nice, Orléans ou encore Toulouse.

L'Unef demande à ce sujet la baisse du prix de l'abonnement et la mise en place d'un tarif boursier pour les étudiants les plus en difficultés.