Coutances, 5e ville de la Manche à accueillir Uber Eats

Le géant américain de la livraison de repas à domicile renforce sa présence dans la Manche. Depuis 2019, l'application était déjà utilisable dans les villes de Cherbourg-en-Cotentin, Granville et Saint-Lô. En début d'année, Uber Eats s'installait à Avranches et en ce jeudi 3 novembre, l'application est officiellement lancée dans la ville de Coutances.

"Le lancement de notre activité va ainsi permettre aux Coutançais d'avoir accès à une diversité de cuisines en livraison et à emporter, et aux restaurateurs d'accroître leur activité ainsi que leur visibilité", souligne Maxime Delevaux, le responsable de l'expansion d'Uber Eats en France. Ca c'est peut-être dans un futur plus ou moins proche, car pour l'heure, seuls trois restaurants font appel au service de livraison de l'application américaine.