Coutances : comment bien se protéger des cambriolages cet été ?

En ce début des vacances, un voleur ou un groupe de voleurs sévit à Coutances. Son mode opératoire est toujours le même : lever les gonds des fenêtres ou des baies vitrées et récupérer en moins de cinq minutes des petits objets de valeurs, comme des bijoux, de l'argenterie ou du matériel électronique (téléphone, tablette...). Rien de trop gros, le but est de pouvoir revendre facilement le butin.

Les vols ont lieu en pleine journée, pendant que vous êtes au travail, en vacances ou tout simplement en train de faire des courses.

En attendant d'attraper le ou les coupables, Maurice Bonnefond, le chef de la police de la ville a une liste de conseils pour vous prémunir des cambriolages.

En cas de doute, c'est toujours intéressant d'appeler la police car on se déplace systématiquement et on fait un contrôle pour voir ce qui se passe.