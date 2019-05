Coutances lance son réseau wifi gratuit

Onze bornes wifi ont été installées, petit à petit , depuis le début de l'année 2019, dans Coutances. Certaines sont en intérieur, au théâtre , à la salle Marcel-Hélie, au centre Les Unelles mais aussi sur la grande esplanade à l'extérieur, sur le parvis de la cathédrale, au stade ou encore dans le jardin public.

Pour se connecter, il suffit de prendre son smartphone ou sa tablette, de cliquer sur le réseau wifi _Maowi_, de s'identifier une première fois (nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone) et ensuite le tour est joué. L'authentification se fera automatiquement lors des prochaines connexions.

Ca servira beaucoup aux jeunes, ca évitera qu'ils mangent tout leur forfait quand il regarde des vidéos. On s'en aperçoit déjà car sans aucune publicité depuis deux mois, la borne installée près de la piscine, du stade et du skatepark est celle qui est la plus utilisée après celle du parvis de la cathédrale, raconte Aurélien Causserouge, chef de projet Usages Numériques à Coutances. Ca sera utile aussi aux touristes, notamment étrangers, qui ne peuvent pas utiliser leur données pour se connecter.