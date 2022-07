Coûte que coûte, les jeunes Ukrainiennes participent aux championnats de roller à Castanet-Tolosan

Une cinquantaine de jeunes filles et de petites filles de l’équipe nationale de roller en ligne artistique sont en ce moment en Haute-Garonne. L’Ukraine participe comme onze autres pays ( Pologne, Angleterre Japon ) à ces championnats qui se déroulent en ce moment à Castanet-Tolosan, au gymnase Jean-Jaurès. C’est la première fois que le club Art’Roll’Ice de Labège/Castanet organise une telle compétition.

Montrer que nous pouvons gagner

Et l’organisation et la fédération national voulait à tout prix que l’Ukraine soit présente pour la compétition. Il y a encore quelques semaines, il n’en était pas question. Et puis la solidarité s’est organisée. Le lycée géré par la Fondation Apprentis d’Auteuil Saint-François La Cadène de Labège a rouvert son internat. Les mamans et les patineuses sont accueillies depuis mardi et jusqu’à dimanche gracieusement par l’établissement d’enseignement. Un geste naturel pour ce lycée qui a dans son ADN l’aide aux plus démunis insiste la directrice, Marie Claude Reffle. Eve-Marie Boutié est responsable de l’internat elle raconte l’accueil mis en place avec une pancarte et des ballons jaunes et bleus dans l’internat. "Il y a pas plus de 15 jours, ils ne répondaient plus au mail. Visiblement, des bombes étaient tombées. Alors, c’est beau de les voir ici, s’entrainer chaque matin dans la cour du lycée et faire leurs étirements."

Avant même la fin de ces mondiaux, l’équipe Ukrainnienne fait le décompte des médailles et des podiums. Et c’est très bon sourit Tamara Simbal est directrice général de la fédération ukrainienne du roller, et l’entraineure en chef de l’équipe d’Ukraine pendant ces championnats. Mais elle confirme aussi l’importance d’être venu en France. "Pour nous c’était très important de venir pendant ce temps. Il fallait que nous montrions que nos enfants sont forts, que nous sommes plein d’espoir et que nous pouvons gagner" Et évidemment la préparation a été plus compliquée que les autres années. Mais peu importe insiste l’entraineure. "Oui c’est difficile. Mais on essaie de faire tout notre possible pour que les enfants ne pensent pas à cette situation difficile. Qu’ils se battent sportivement. Et qu’ils représentent bien l’Ukraine pendant cette compétition."

Et les jeunes-femmes avec leur maillot jaune et bleu redisent toutes : "Merci la France de nous avoir donné cette opportunité. "

Coûte que coûte les jeunes Ukrainiennes participent aux championnats de roller à Castanet-Tolosan © Radio France - SM

