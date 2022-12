Coûts de l'énergie : l'usine Raynal et Roquelaure de Camaret-sur-Aigues ferme temporairement en janvier

Photo d'illustration prise dans l'usine Raynal et Roquelaure de Camaret-sur-Aigues

L'usine Raynal et Roquelaure est contrainte "d'arrêter temporairement sa production au mois de janvier prochain à cause des coûts de l'énergie". Elle fait partie des quatre principaux sites du groupe Cofigeo concernés par un arrêt temporaire de production. Les 190 salariés permanents de l'usine de Camaret-sur-Aigues, qui fabrique des plats et légumes cuisinés, seront donc placés en activité partielle de longue durée du 2 janvier au 27 janvier prochain.

Une logique comptable d'un côté...

La décision a été prise début décembre par le groupe Cofigeo car selon la direction, la facture de gaz et d'électricité est multipliée par dix à partir du mois de janvier. Les fours pour cuire les plats cuisinés et les machines pour les stériliser sont très gourmandes en énergie. La facture annuelle prévisionnelle 2023 passerait "de 4 à 40 million d'euros", selon les calculs de Mathieu Thomazeau, le président de Cofigeo. "Cette décision est devenue inévitable pour protéger notre entreprise et ses salariés", ajoute-t-il.

Des conséquences sur les salariés de l'autre...

Dans ce contexte, les 190 salariés permanents de l'usine Raynal et Roquelaure de Camaret-sur-Aigues sont placés en activité partielle de longue durée (APLD). "La perte de revenu est amoindrie car ce système est un peu plus rémunérateur qu'un chômage partiel classique. Mais il y a quand même une perte quand vous savez que les salaires dans l'agroalimentaire sont très faibles, quand vous leur enlevez 50 voir 200 euros sur le mois, apprendre ça à quelques semaines de Noël, c'est quand même un peu anxiogène", explique Jocelyn Prophète, salarié à l'usine de Camaret et porte-parole de l'intersyndicale du groupe.

L'autre interrogation des salariés c'est de savoir si l'arrêt de l'usine se prolongera ou non après le mois de janvier. À cette question, le groupe s'est contenté de rappeler les dates d'activité partielle de longue durée (APLD) communiquées jusqu'à présent, du 2 au 27 janvier prochain.