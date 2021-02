Plus de 800 policiers et gendarmes sont engagés ce vendredi soir pour contrôler le respect du couvre-feu. La préfecture de police de Paris mène depuis 18h une opération de grande envergure sur l'ensemble de la région Île-de-France.

Couvre-feu : 800 policiers et gendarmes mobilisés depuis 18h en Île-de-France dans une opération de contrôle

Le ministre de l'Intérieur avait prévenu, les contrôles du respect des mesures sanitaires seront renforcés. C'est le prix à payer pour éviter un troisième confinement. La préfecture de police de Paris applique donc ce vendredi la promesse de Gérald Darmanin. Depuis 18h, un dispositif de grande envergure est "déployé sur l'ensemble de l'Île-de-France", a annoncé la préfecture de police dans un communiqué. Policiers, gendarmes, CRS, plus de 800 effectifs sont mobilisés pour cette opération qui se tient à la fois à Paris, dans sa petite couronne et sa grande couronne.

Les contrôles s'effectuent "sur la voie publique, sur les axes routiers, au niveau des péages, au sein des gares" et concernent également les commerces. Depuis l'instauration du couvre-feu, les sorties sont interdites entre 18h et 6h sur l'ensemble du territoire. Il faut donc avoir son attestation et un motif valable pour être en dehors de son domicile durant ces horaires.

Les policiers mobilisés ce vendredi soir en Île-de-France veillent à s'assurer le "strict respect des règles" à savoir : "l'interdiction des rassemblements dans l'espace public et des fêtes clandestines", "le contrôle du port du masque et des attestations dérogatoires" ainsi que "la vérification de l'absence d'ouverture de restaurants clandestins".