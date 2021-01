Couvre-feu à 18 heures en Côte d'Or : à Is-sur-Tille, entre colère et résignation

La commune d'Is-sur-Tille, à une vingtaine de kilomètres au nord de Dijon a 4 425 habitants, et compte plusieurs commerces dans son centre ville. Décaler le couvre-feu à 18 heures est, pour une grande majorité des habitants, très ennuyant.

Habitudes bouleversée

Andrea habite à Is-Sur-Tille, mais travaille à Dijon. Elle ne peut pas télétravailler, et son principal problème, c'est les courses. "On fait comment, quand on sait qu'on doit être rentrés pour 18 heures, et qu'on ne termine pas suffisamment tôt pour pouvoir s'acheter quelque chose à manger ?" s'insurge-t-elle.

C'est le sentiment que partage également Coralie, boulangère. C'est bien à contre-cœur, qu'elle a pris la décision de ne pas demander de dérogation, et de fermer son commerce à 18 heures, soit une heure avant l'horaire de fermeture habituelle. "Habituellement, l'heure de pointe est entre 17 heures 30 et 18 heures. Là maintenant on va fermer une heure plus tôt, et les gens vont sortir du travail, et simplement se dépêcher de rentrer chez eux sans passer par la boulangerie" déplore Coralie, qui craint surtout un gros manque à gagner.

Résignation

Parmi les habitants d'Is-sur-Tille, il y a aussi ceux qui se résignent. C'est le cas de Madame Planchot, co-gérante d'une pâtisserie. "On va simplement fermer plut tôt, et c'est tout" déclare-t-elle simplement. Elle ne comprend pas que cette mesure soit également étendue aux communes de moins de 5 000 habitants : "Promenez-vous à Is-sur-Tille après 18 heures, il n'y pas grand monde de toutes façons".

Laurence Lepetz est gérante du salon de beauté Saluna Beauté. Pour elle aussi, c'est la résignation, et son principal souci est de limiter la casse. "On va simplement ouvrir plus tôt et travailler en continu toute la journée" explique-t-elle. "Le problème, c'est que nous avons vécu deux confinements, à chaque fois nous avons perdu de l'argent. Disons que le couvre-feu ne va pas nous aider, mais on relativise. Continuons de faire attention, et plus vite cette crise passera" termine-t-elle.