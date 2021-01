Couvre-feu à 18 heures : en Creuse, ça ne satisfait pas tout le monde

"Faut que j'aille au coiffeur justement on est limités dans le temps à cause de ça!" Le couvre-feu c'est dans moins de deux heures, il fait encore jour, mais c'est la course pour Claude. Deux heures en moins dans sa journée, c'est le coup dur. "Surtout que moi je travaille du lundi au samedi, donc il va falloir s'organiser. " Compliqué pour ce creusois, qui travaille comme salarié agricole et agent communal, avec des horaires souvent flexibles.

Claude fait partie des plus pressés. Mais il y en a finalement assez peu sur le parking de cette grande surface... Cette permission de 18h, Fabienne la prend avec philosophie. "Il faut s'organiser, jouer le jeu, et tout ira bien!"

18h? Ca ne dérange pas non plus Marie-France. "C'est l'heure où je suis rentrée habituellement. Moi je suis retraitée, vous comprendrez que ça ne me gêne pas, mais je comprends que pour ceux qui travaillent c'est pas simple."

Le couvre-feu à 18h est en place sur tout le pays pour au moins 15 jours. Si vous sortez du travail, ou avec un motif familial impérieux, il est toujours possible de sortir de chez vous après 18h, mais pensez à vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire.