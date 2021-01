Couvre-feu avancé à 18h, entre fatalisme et raison dans les rues de Nancy

Le couvre feu est désormais avancé à 18h à Nancy et en Meurthe-et-Moselle. Une mesure plus drastique, accueillie entre fatalisme et raison dans les rues de Nancy. Pour les élus locaux c'est insuffisant pour lutter contre le covid-19.

Il est presque 18h et on se presse dans les rues de Nancy. A partir de ce 2 janvier, le couvre-feu est désormais avancé à 18h, en Meurthe-et-Moselle et dans 14 autres départements. Mesure pour endiguer l’accélération de la pandémie de covid-19.

Il n'est donc plus possible de sortir passé cette heure, sauf quelques exceptions. Les rues de Nancy se sont rapidement vidée, à l'approche de l'heure fatidique.

La mesure oblige donc les commerçants à fermer plus tôt. Olivier tient un stand de maroquinerie près du marché couvert de Nancy, il doit désormais commencer à ranger vers 17h. Une heure de travail en moins qui pèse lourd, mais qu'il accepte : "C'est mieux qu'un confinement, là je peux travailler. Si il faut avancer le couvre-feu pour sortir de la crise, faisons-le".

Les rues de Nancy se vident, le couvre-feu commence désormais à 18h © Radio France - Léo Limon

Parmi les passants, les réactions sont mitigées. Certains l'accepte, comme Virigine qui travaille en centre-ville : "il y a beaucoup de cas chez nous, il faut faire quelque chose. Mais cela va aussi rassembler les gens au moment et au même endroit pour rentrer".

Sofia estime qu'il faut agir, mais elle est plus mesurée, 18h c'est trop tôt pour elle : "on a tous des familles, c'est un deuxième travail, il faut faire les courses après le travail par exemple. On a pas tous le temps ni le budget de faire nos courses en drive et sur internet. Il y a des limites à mettre à ces mesures."

Anas, file le long de la voie de tram, sac de courses à la main il se dépêche de finir de faire les boutiques, ce couvre-feu c'est la mesure de trop selon lui : "les confinements se succèdent et on à l'impression d'être au même stade. On a l'impression que ça ne sert à rien, ça devient vraiment difficile de supporter tout ça."

Insuffisant pour les élus

Une mesure accueillie froidement par les élus locaux. Ce samedi sur France Info, Mathieu Klein, le maire de Nancy, la jugeait "relativement tardive et peut-être insuffisante". De leur côté les maires de la métropole du Grand Nancy lancent un appel à se porter volontaire pour se faire vacciner. Des élus métropolitains qui estiment que le couvre-feu et "les mesures proposées à compter du 2 janvier, ne sont pas à la hauteur des enjeux".

Pour estomper les effets du couvre-feu à 18h, la préfecture de Meurthe-et-Moselle autorise tous les commerces à ouvrir le dimanche en janvier.