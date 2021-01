Couvre-feu à 18h en Provence : ce qu’il faut savoir

Sauf raison valable, il n'est plus possible de sortir ni de circuler après 18h, et ce, à partir de ce dimanche, notamment dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence. Ce qui va demander beaucoup d'organisation et pas mal d'anticipation. Les droits, les interdits. On fait le point.