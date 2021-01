Couvre-feu à 18h : une nouvelle donne pour les supermarchés

Avec le couvre-feu anticipé, de nombreux supermarchés ont élargi leurs horaires d'ouverture le matin et le week-end

Dans les supermarchés du Cher, le couvre-feu anticipé, en vigueur depuis une semaine, se traduit par un déplacement de pic d'activité. Directeur du magasin Auchan à Bourges, Ludovic Elias observe un afflux inhabituel de clients pendant la pause déjeuner, +30% entre 12h et 15h, puis de nouveau juste avant la fermeture, de 17h à 18h : "On sent que les gens se précipitent pour faire leurs courses" raconte-t-il.

Un maximum de 260 clients à la fois

Les caissiers travaillant traditionnellement en soirée ont été redéployés sur ces créneaux horaires, poursuit le responsable. Le personnel de rayon, lui, commence plus tôt, afin de pouvoir accueillir la clientèle une demi-heure plus tôt que d'habitude, le magasin ayant élargi ses horaires d'ouverture.

Pour respecter la règle du 8 mètres carrés par client, le supermarché berruyer ne peut en accueillir plus de 260 à la fois. Une jauge que les vigiles présents à l'entrée sont chargés de faire respecter. "A ce jour, elle n'a jamais été atteinte", précise Ludovic Elias.