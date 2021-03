Couvre-feu à 19 h : les Poitevins ne sont pas au rendez-vous dans les magasins en soirée

Depuis maintenant une semaine, le couvre-feu est passé de 18 h à 19 h dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Les commerçants ne voient pas plus de monde dans leurs magasins le soir pour autant.

Quel bilan tirer d'une semaine de couvre-feu à 19 h ? Pour l'instant dans les magasins, les Poitevins ne sont pas encore de retour quand l'heure dépasse 17h / 18h. Ils se baladent et s'aèrent plus qu'ils n'achètent.

Pascal, un passant, résume le mieux les conséquences de ce changement : "pour les habitudes de consommation, c'est plutôt les courses le week-end et puis prendre l'air, profiter un peu plus quand même de _s'oxygéner après le télétravail le soir_." Les commerçants, le voient bien, pendant cette heure en plus avant le couvre-feu, les clients ne sont pas au rendez-vous. "C'est vrai qu'en terme de clientèle et de vente à proprement parler, ça ne change pas vraiment pas grand chose", explique Valentine Richard, la responsable adjointe du magasin Levi's.

Ça ne change vraiment pas grand chose." - Valentine Richard, responsable adjointe du magasin Levi's.

Fabien Forestier est vendeur chez Pimkie. Il fait le même constat : "les gens ne sont pas encore faits au rythme, mais on sent que ça se débloque. On a beaucoup plus de gens dans la période 17, 18 h comparé à avant." Les commerçants espèrent que les habitudes vont changer et que les clients reviendront jusqu'à 19 h. Pour ça, ils misent aussi sur l'allongement des jours.