Coronavirus : couvre-feu avancé à 19 heures dès lundi à Monaco

Une nouvelle réunion du Comité mixte de suivi de la Covid-19 s’est tenue ce samedi 9 janvier 2021 au Ministère d’Etat de Monaco. Le Gouvernement Princier et les représentants du Conseil National ont échangé sur les décisions prises et à prendre dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences.

Couvre feu à 19 heures dès lundi

Le couvre-feu est avancé à 19 heures à partir du lundi 11 janvier 2021 et se poursuivra jusqu'au 27 janvier. Cette mesure aura pour principale conséquence de ne plus permettre aux habitants de se rendre dans les commerces, les restaurants, les salles de jeux, ou d’assister à des représentations artistiques après cette heure. Seules les dérogations habituelles demeureront (déplacements liés à l’activité professionnelle, d’enseignement ou de formation, pour raison médicale, pour motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfants, pour répondre à une convocation judiciaires ou administrative, pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative, ou encore brièvement pour les besoins des animaux de compagnie).

À l’issue de la période des fêtes de fin d’année, le comité dresse un constat :

Le nombre de cas positifs à la Covid-19 quotidien est en hausse. Dans la principauté le taux d’incidence est aujourd’hui de 410 cas positifs pour 100.000 habitants.

habitants. Le taux de positivité (nombre de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées) s’établit à 7,44 % contre 3,5 % antérieurement.

Le nombre de patients en hospitalisation conventionnelle (pneumologie ou autres services) est à un niveau élevé de 18.

Le nombre de patients en réanimation s’établit à 8 soit un maximum observé depuis le début de la pandémie.

La prochaine réunion du Comité mixte se tiendra le vendredi 15 janvier.