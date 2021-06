Couvre-feu à 23 heures : la filière restauration toulousaine relance son économie

La deuxième étape du déconfinement commence ce mercredi. Le couvre-feu est repoussé à 23 heures. Les restaurants sans terrasse peuvent ouvrir leur porte, ceux déjà ouverts accueillent dès demain du public en intérieur.

Plus de jauge en terrasse, mais une jauge de 50% à respecter pour le service en intérieur. Le centre-ville toulousain et ses places festives comme à Saint-Cyprien, Saint-Georges ou encore Place du Capitole vont continuer à faire le plein. Les plus petites places, comme la Place des Tiercerettes par exemple, vont passer à la vitesse supérieure dans le service.

Tout une économie à la relance

À l'échelle du département, l'hôtellerie/restauration représente plus de 10% du PIB haut-garonnais. Le secteur talonne l'aéronautique et ses 15% du PIB. C'est toute une industrie, un poids lourd du paysage financier toulousain qui redémarre.

En 2019, selon l'Union des Métiers et des Industries Hôtelières de la Haute-Garonne, Toulouse comptait plus de 22 000 salariés dans la restauration quand notre voisin bordelais embauchait 28 000 personnes. Au niveau des terrasses, elles retrouvent leur capacité maximale demain soir 926 terrasses dans la ville rose contre 890 à Bordeaux.

Pourtant, Toulouse pourrait encore mieux faire si son centre-ville était mieux aménagé selon le vice-président de l'UMIH 31 Philippe Belot : "Toulouse souffre d'un hypercentre réduit. Tout se concentre entre le canal du Midi et la Garonne. Par rapport à des grandes villes qui ont fait aussi des choix d'aménagement différents, on est en retard je trouve. L'exemple des ramblas est causant, on en a aménagé avec interdiction d'installer des commerces de bouche dessus" regrette-t-il.

En Haute-Garonne la restauration est le troisième employeur du département. C'est même le deuxième secteur qui embauche le plus en Occitanie.