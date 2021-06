Couvre-feu à 23 heures : les restaurateurs toulousains vont pouvoir souffler

Il est très attendu par les consommateurs et les restaurateurs, le couvre-feu à 23 heures va grandement soulager les patrons de bars et restaurants. La Place Saint-Georges à Toulouse fait face à une forte affluence que les établissements ont parfois du mal à gérer.

Ce mercredi la France entre dans une nouvelle étape du déconfinement. Bars et restaurants pourront accueillir du public en intérieur grâce à un allégement de la jauge. Le couvre-feu passe de 21 heures à 23 heures pour le plus grand bonheur des consommateurs. Cet assouplissement des règles fait surtout les affaires des restaurateurs sur le front depuis le 19 mai.

Ambiance Coupe du Monde tous les soirs

Place Saint-Georges à Toulouse les terrasses sont bondées, non stop, tous les jours, et ce, depuis le 19 mai. Les restaurateurs refusent des clients et gèrent difficilement l'affluence. Nadège, la patronne du Miroir attend avec impatience ce passage à 23 h. Il était temps.

"Jusqu'à 21 heures, c'est comme un soir de Coupe du Monde. On n'en peut plus. C'est pas méchant. On aime notre travail, mais là, il faut que tout le monde ouvre les intérieurs, que ce soit un peu plus équilibré sur les services. On pourra servir plus calmement. Les gens seront moins pressés. On sait que ça restera une cadence élevée, mais ce qui m'importe, c'est de ne pas brusquer le client, ne pas tout faire vite, prendre un peu de plaisir."

Les restaurateurs vont donc pouvoir accueillir plus de monde en terrasse, toujours avec une limite de six personnes par table. Pour l'intérieur, la jauge est de 50%.