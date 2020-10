Couvre-feu à Grenoble : 150 personnes manifestent contre la mesure

Ce samedi soir, jour de la mise en place du couvre-feu entre 21h et 6h du matin à Grenoble et dans sa métropole, environ 150 personnes ont manifesté leur opposition à la mesure devant l'église Saint-Louis dans le centre-ville.

Ils tenaient une pancarte "non au couvre-feu, des moyens pour la santé", entre 150 et 160 manifestants se sont rassemblés devant l'église Saint-Louis dans l'hyper-centre de Grenoble ce samedi soir. La mobilisation intervient le jour de la mise en place du couvre-feu dans les 49 communes de la métropole grenobloise entre 21h et 6h du matin.

La police municipale encadre le rassemblement. © Radio France - Bastien Thomas

Parmi les manifestants, certains arboraient des drapeaux NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) et du syndicat CGT.

Le rassemblement était encadré par la police municipale et il n'y a pas de débordements à l'heure où nous écrivons ces lignes.