Couvre-feu à Lens : "dans mon resto, les gens ont mangé dès 18h pour pouvoir boire un coup"

Pour cette première nuit complète de couvre-feu dans tout le Nord-Pas-de-Calais, les 4,1 millions d'habitants n'ont pas dû rester neuf heures chez eux... mais dix ! A cause du changement d'heure. A Lens, les jeunes que nous avons rencontrés étaient d'accord avec Emmanuel Macron sur une chose : pas facile d'avoir 20 ans en 2020.

Vous croyez vraiment que le virus sera plus méchant à 22h ?

Caroline et Manon, 25 et 23 ans, fument une cigarette à la sortie de l'Irish Tavern, un café-restaurant. Il est tout juste 20h30 : "On décompresse après une grosse semaine en tant qu'infirmières ! On a pris une bière et comme il fallait manger quelque chose, on a commandé une frite", sourient-elles. A 21h, pas de soirée entre copines : "A la maison ! On a des patients fragiles, on prend soin d'eux."

Autour d'elles les serveurs ont déjà presque fini de ranger. Il ne reste plus qu'à faire sortir les récalcitrants : "Vous croyez vraiment que le virus sera plus méchant à 22h ?" ironise l'un d'eux. Le groupe d'amis repart donc ensemble continuer la nuit chez l'un d'entre eux. C'est souvent le cas, explique Thierry : "Tout le monde me dit "de toute façon on se retrouve chez nous". Ils s'entassent dans les appartements à huit ou dix sans masque. On sent une saturation, j'entends parler les jeunes, ils en ont marre de tout ça, ils ont envie de profiter de la vie."

Lens, quasi ville morte

"Beaucoup de gens sont venus boire un verre, on a dû les refuser, en leur disant qu'il fallait commander à manger. Il était 16h, ils n'avaient pas faim, mais c'est partout pareil", raconte Thierry. Le patron a adapté sa carte pour cette première soirée de couvre-feu : welshs, bœuf à la Guinness et quelques Américains. "On est content on a quand même, on a eu un petit peu de monde, des gens qui mangeaient à 18h, 18h30, 19h, les Lensois ont changé leurs habitudes."

Avec ce couvre-feu on risque d'avoir davantage de violences intra-familiales

Une fois les neuf coups de pendule sonnés, Lens s'est presque figée. A part quelques livreurs, peu nombreux, les rues sont désertes. "C'est très calme dehors, mais avec ce couvre-feu on risque d'avoir davantage de violences intra-familiales", analyse le commandant Baranowski.

Après cette première nuit complète de couvre-feu, les Lensois ne peuvent pas se réjouir à l'idée de suivre le match des Sang et or face à Nantes dimanche : à cause d'un voire plusieurs cas de coronavirus parmi les footballeurs du RC Lens, la rencontre de Ligue 1 est reportée.