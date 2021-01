Couvre-feu avancé à 18 heures en Moselle : pour les commerçants "on va perdre deux heures"

La nuit tombée à Metz, l'un des bars restés ouverts pour vendre du vin chaud à emporter fait encore quelques affaires : " C'est le dernier verre avant la fin ! Et puis ça fait un peu Marché de Noel ! Il nous reste quarante minutes, incroyable, on a le temps d'en boire encore deux ! " s'exclame une des clientes.

Dans un restaurant turc du quartier de la gare, Jeff sait que la mesure ne fera qu'éloigner davantage la perspective de pouvoir revoir un client en chair et en os s'installer dans la salle à manger : " Pour faire de la livraison il faudrait embaucher quelqu'un, ce n'est pas possible", dit-il. En attendant, il fait le dos rond, comme beaucoup : " On va s'adapter", lâche-t-il dans un sourire.

De 17h à 19h les gens vont rentrer chez eux, donc on va perdre deux heures - Valérie, commerçante

Pas encore tout à fait endormie, la ville est néanmoins plongée dans l'assoupissement d'après les fêtes. Pas de précipitation massive vers les commerces en dernière minute, en ce samedi 2 janvier : " C'est modéré car les gens sont encore un peu en train de digérer le champagne et le foie gras, commente Claude, qui vend des chapeaux. Objectivement, quand il fait nuit, les gens ont tendance à rentrer chez eux , mais c'est vrai que 18 heures c'est un peu tôt, on aurait pu prolonger d'une demi-heure, 18h30 m'aurait semblé convenable mais bon, je ne suis pas décideur! ".

"Les gens vont rentrer à 17h30"

Même constat pour Eric qui dirige une boutique de chaussures dans le centre ville, qui estime perdre " une bonne heure" de vente avec cette mesure. Il constate que les rues se désertent déjà progressivement en fin d'après midi et pour lui, " Économiquement, nous sommes dans une période très difficile et donc automatiquement il y a un changement de comportement commercial et d'achat. Ce n'est pas une question de plage horaire. Quand vous voyez du monde dans la rue il ne faut pas regarder le nombre de gens qu'il y a dans la rue mais les paquets qu'ils portent ! Si ils ont des paquets c'est que l'économie marche, si ils n'ont pas de paquets c'est qu'il n'y a plus d'économie"

Est-ce raisonnable de laisser tout ouvert ? Est-ce raisonnable de tout fermer ? - Eric, dirigeant d'une boutique de chaussures

Rue Serpenoise, Chantal vient de vendre sa dernière baguette quelques minutes avant l'abaissement du rideau : " de 18h à 19h30/20h c'est le moment où les gens se détendent après le travail, ils viennent faire leurs achats de dernière minute, ou se faire plaisir comme avec un petit gâteau ! On voit bien les gens un petit peu plus agités, l'œil sur leur montre, mais bon c'est le premier jour je crois qu'après on va s'adapter à la nouvelle situation ! "

Réactions des élus

François Grosdidier, le maire de Metz, a réitéré ce samedi sur Franceinfo son scepticisme face à cette mesure : " Pour éviter la saturation des urgences, la seule chose qui marche c'est le confinement ou le couvre-feu tard le soir pour éviter les sorties dans les bars et les restaurants . Avoir plusieurs semaine de couvre-feu entre 18h et 20h tue les commerçants, car cela empêche l'accès aux commerces au moment où les gens peuvent le faire car ils ne travaillent pas. Donc c'est inefficace mais mortifère économiquement. "

Fabien Engelmann, le maire de Hayange, a quant à lui décider d'aller plus loin : " J'ai demandé à la police municipale de ne pas verbaliser les commerces qui décideraient de rester ouverts ". Sur sa page Facebook, Il appelle d'autres élus mosellans à se mobiliser.