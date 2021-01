Couvre-feu avancé à 18h : les réactions en Touraine

La Touraine sous cloche deux heures de plus. Le couvre-feu est avancé à 18h, à partir de ce samedi et pour au moins deux semaines. C'est l'une des mesures annoncées par le Premier ministre, Jean Castex, au cours d'une conférence de presse, ce jeudi soir. Tour d'horizon de quelques réactions en Indre-et-Loire.

Les Tourangeaux résignés

Si pour beaucoup, ce nouveau couvre-feu ne changera pas grand chose, certains doivent quand même revoir leur organisation. "On va rentrer du travail sans avoir eu le temps de faire ses courses, donc je ferai certainement plus de drive pour ma part", explique François. Annabelle va elle devoir s'organiser pour aller chercher son fils à la garderie. "Je ne sais pas si la dame qui va chercher mon fils à 18h acceptera toujours de le garder avec le couvre-feu".

Il y a surtout de la résignation. "On va être obligé de rentrer directement après le travail, et ça va réduire encore et encore notre vie sociale", déplore Elise. "On ne pourra même plus se vider la tête après les cours", regrette de son côté Enzo, étudiant à l'université.

Ce que le couvre-feu à 18h va changer pour les Tourangeaux. Copier

Les commerçants dépités

Le couvre-feu est un nouveau coup dur pour les commerçants, obligés de fermer plus tôt leurs boutiques. "On nous empêche encore de travailler, alors que la plage horaire où on travaille le plus, c'est de 17h à 19h", déplorent Adeline De Monge et Eva Gaspar, coiffeuses et gérantes de L'Atelier de coiffure By Ad & Eva, boulevard Tonnellé, à Tours.

Les deux femmes vont devoir fermer à 17h30 et craignent de perdre une partie de leur clientèle qui ne pourrait plus venir à la sortie du travail, ni plus tôt en journée. "On a souvent des femmes qui se font des couleurs, mais une couleur, c'est minimum deux heures. Donc on va sûrement devoir vendre des kits racine pour qu'elles puissent faire leur couleur chez elles".

Les deux coiffeuses ont un sentiment de raz-le-bol : "Nous aimerions bien travailler sans faire de changements d'horaires ou sans vendre des produits sur les réseaux sociaux pour pallier un manque de chiffre d'affaires".

Plus de vente à emporter le soir

Si les livraisons à domicile restent possibles, la vente à emporter (ou le click and collect) ne sera plus autorisée après 18h. Ce qui pose problème aux rares restaurants qui proposent ce service en soirée. "On a besoin de la vente à emporter donc il faut qu'on trouve une solution", expose Mathieu Laurendeau, chef et gérant du restaurant Casse-Cailloux, à Tours centre, qui fait de la vente à emporter les vendredis, samedis et dimanches.

Le cuisinier réfléchit donc à modifier ses horaires. "On a pensé à décaler le retrait de marchandises le midi, pour le soir, et on va essayer de faire de la vente à emporter en semaine, peut-être du mercredi au dimanche. Déjà essayer comme ça, et rajouter des jours s'il faut". Mathieu Laurendeau est en tous cas confiant sur la fidélité de ses clients. "Ils ont toujours jouer le jeu, donc j'ai encore bon espoir qu'ils s'adapteront".