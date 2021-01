Couvre-feu avancé en Côte-d'Or, "je ne vois pas l'intérêt de cette mesure" explique le maire de Dijon

Comme l'ensemble de la Côte-d'Or, Dijon va donc étendre le couvre-feu à 18 heures dès ce dimanche 10 janvier 2021. La préfecture l'a annoncé officiellement. Le maire de Dijon, François Rebsamen, a été comme d'autres élus, contactés par le préfet et par le ministre de la Santé la semaine dernière, et sa position n'a pas changé. Pour le maire c'est une mesure infondée, "je ne vois pas l'intérêt scientifique, mais je peux me tromper", dit-il. Et puis, poursuit-il, "ça provoque d'autres problèmes, il y a moins de temps de circulation pour les gens, et des regroupements plus faciles dans les grandes surfaces. Je le regrette pour les commerçants de Dijon et pour les restaurateurs qui faisaient du click anc collect."

Le maire de Dijon regrette cette décision mais l'appliquera

"Dans les grandes villes c'est pas le commerce de proximité qui provoque des clusters, c'est les rassemblements qui peuvent se faire ici ou là", regrette l'élu dijonnais. Même si le maire de Dijon l'admet, "on est sur un pic haut de l'épidémie c'est vrai mais les chiffres au CHU varie beaucoup et on suit bien sûr ces chiffres mais cette mesure ne va rien changer".

"Cette mesure donne l'impression d'être prise car le gouvernement car il ne ne sait plus comment donner le change." -François Rebsamen, maire de Dijon

Malgré son opposition à cette mesure, le maire de Dijon le redit, la Ville appliquera l'extension du couvre-feu dès ce dimanche 10 janvier 2021.