Couvre-feu, calendrier, météo... Une Saint-Valentin particulière pour les fleuristes

A Caen, les fleuristes sont exceptionnellement ouverts ce dimanche 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, l'un des moments les plus importants de l'année. La fête des amoureux se déroule dans un contexte particulier cette année, pour plusieurs raisons.

Dire "Je t'aime" avec des chocolats, des bijoux ou des fleurs, c'est un peu la tradition tous les ans à la Saint-Valentin, le 14 février. Et quelques jours avant cette fête des amoureux, c'est l'effervescence chez les fleuristes qui s'organisent pour ne pas manquer l'un des moments les plus importants de l'année, avec la Fête des Mères et Noël.

"Ça commence à bouger depuis vendredi", constate Pierre-Alexandre, fleuriste dans la rue de Bras à Caen. Mais il avoue ne pas savoir à quoi s'attendre pour cette Saint-Valentin.

Contraintes sanitaires et de calendrier

"Cette année, ça tombe un dimanche, ce n'est jamais très bon. Normalement, on reçoit beaucoup de clients entre 17 h et 20 h le jour de la Saint-Valentin, mais avec le couvre-feu ce ne sera pas possible. On reste quand même confiants, d'ailleurs cette année, beaucoup d'hommes nous demandent des pétales de rose, pour décorer la table", explique Pierre-Alexandre.

Les belles couleurs dans la boutique "Les Fleuristes" rue de Bras. © Radio France - Léa Dubost

Des initiatives romantiques, parfois pour pallier la fermeture des restaurants.

"Le fait que les restaurants soient fermés, je pense qu'on va avoir plus de clients. Ils vont sûrement acheter des fleurs pour compenser", imagine Estelle, fleuriste Place Malherbe à Caen. Elle est relativement sereine concernant cette Saint-Valentin.

L'impact des températures

Cette année, il faut donc faire avec le calendrier, les contraintes sanitaires, mais aussi... la météo ! La récente vague de froid a eu des conséquences sur les stocks, et donc, les prix.

"Il y a un impact évident avec la vague de froid, du point de vue de la logistique et du transport cela a été compliqué, et ça se ressent un peu sur nos stocks et les prix", explique Gislaine, fleuriste rue du Pont Saint-Jacques à Caen.

Comptez entre 3 et 6 € pour une rose, à offrir en chiffre ou nombre impair. Et surtout, attention, les fleurs jaunes représentent parfois l'infidélité et la rupture... Pas l'idéal pour la St valentin.