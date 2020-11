Couvre-feu / Confinement à Montpellier : une petite mise au point

Le couvre-feu instauré mi octobre à Montpellier et dans 37 autres communes de l'Hérault n'est plus en vigueur depuis le début du confinement

De couvre-feu en confinement, les restrictions sanitaires s'accumulent, parfois s'annulent ou se remplacent... au point d'y perdre son latin. Une semaine après le re-confinement, le couvre-feu imposé à la métropole de Montpellier et aux sept communes alentour est-il toujours d'actualité ? On s'est aperçu que ce n'était pas clair pour tout le monde.

Le confinement annule les dispositions précédentes

La preuve il y a quelques jours encore, on entendait même des policiers parler de couvre-feu à compter de 21h. Alors non, il n'y a officiellement plus de couvre-feu. La mesure a disparu avec le décret du 30 octobre, qui instaure le nouveau confinement et annule les dispositions précédentes.

Par principe, le confinement interdit de sortir quelque soit l'heure, sauf motif dérogatoire : l'école, le boulot et les courses alimentaires notamment. Vous avez droit aussi aux sorties tardives : pour aller travailler, pour un footing ou pour promener votre chien, avec attestation bien sûr.

Rappel de la préfecture

Néanmoins la préfecture rappelle que l'école, les magasins étant fermés, les travailleurs de nuit étant peu nombreux , il n'y a pas beaucoup de raisons de se trouver dehors en soirée. Comprenez : si vous sortez, attendez-vous à être contrôlé. .