Couvre-feu : "Coup de massue, abattement", la réaction de professionnels du spectacle à Rouen

Les habitants de Rouen devront rentrer chez eux à 21h ! Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 du matin, à partir de samedi soir, pour au moins quatre semaines dans la métropole de Rouen, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Cette mesure concerne l'Ille-de-France et huit autres métropoles, celles de Rouen, Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse et Saint-Etienne.

C'est un nouveau coup dur pour les professionnels du monde du spectacle.

► La réaction d'Hervé Aguillard, le directeur des cinémas Omna de Rouen

On prend ça comme un coup sur la tête

"C'est une situation catastrophique, on n'arrive même pas à sauver la séance du soir, l'une des plus fréquentées, qui apporte un certain équilibre financier dans une journée, c'est dramatique. Toute la programmation est faîte, tous les plannings des personnels sont faits, et on nous annonce ça comme ça, dès samedi vous appliquez cette mesure, il n'y a jamais de discussion avec ce gouvernement. C'est vraiment une catastrophe"

Hervé Aguillard est le directeur des cinémas Omna de Rouen Copier

Selon Hervé Aguillard, si les films ne peuvent pas sortir dans les salles de cinémas parisiennes, car ce n'est pas intéressant, les diffuseurs vont attendre, et ce sera donc toutes les salles de cinémas de France qui vont souffrir d'une pénurie de films.

► La réaction de Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra de Rouen Normandie, président des Forces Musicales, le syndicat des opéras et orchestres en France.

C'est une nouvelle un peu massue, on ne l'avait pas vue de cette ampleur-là ni si tôt

"Qu'est ce qu'on peut sauver de nos activités ? Est-ce qu'on peut encore faire des modifications de programmes ? Des modifications d'horaires pour essayer de présenter quelque chose au public, montrer que les artistes sont vivants, ils ont besoin de travailler. C'est l'abattement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas fermer, ça condamne une grande partie de nos activités. On peut raccourcir des programmes de concerts, un opéra, ça dure trois heures, je ne pense pas qu'en semaine on va commencer à 17h"

Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra de Rouen Normandie Copier

Loïc Lachenal précise que l'opéra de Rouen ne peut pas bénéficier du chômage pour les 110 salariés en CDI à temps plein car c'est un établissement public de coopération culturelle.

► La réaction de Loïc Bonnet, directeur du Théâtre à l'Ouest, à Rouen. Il ne comprend pas cette décision, et précise qu'il va changer les horaires des spectacles pour respecter le couvre-feu.

Venez, soutenez-nous, sortez ! Parce que nous, c'est notre vie

"Il y a des gens qui veulent sortir, qui veulent vivre, qui veulent rire, des gens qui ne veulent pas seulement aller travailler. Ça fait huit mois que je me bats pour mon théâtre et pour tous les théâtres de régions, pour sauver cette activité. Le théâtre à l'Ouest va rester ouvert, il faut fermer à 21h ? C'est pas grave on va mettre les spectacles à 19h !"