Couvre-feu dans la métropole lilloise : la situation "ubuesque" des communes frontalières

Le couvre-feu entre en vigueur ce vendredi soir à minuit. En région parisienne, et dans 8 métropoles, il sera interdit de sortir entre 21 heures et 6 heures du matin. Placée en zone d'alerte maximale au coronavirus, la Métropole européenne de Lille est concernée. 95 communes aux profils très divers.

Après avoir donné le détail des nouvelles mesures prises pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus, le gouvernement met en place le couvre-feu, à partir de ce vendredi, minuit. En Ile-de-France et huit métropoles, dont celle de Lille, il sera interdit de sortir entre 21 heures et 6 heures du matin. Une mesure prise pour quatre semaines, au moins. Elle pourrait être prolongée jusqu'au 1er décembre.

La Métropole européenne de Lille (MEL), ce sont 95 communes et 2 millions d'habitants, autour de Lille. Même si c'est dans la capitale des Flandres que les indicateurs sont les plus mauvais et que la vie nocturne est la plus intense, l'ensemble des villes et villages est concernée.

Je ne crois pas que le virus s'arrête à la frontière d'un département

"Je ne comprends pas cette rupture géographique", réagit Philippe Parsy, le maire d'Annœullin. Cette commune de 10 000 habitants est entrée dans la MEL en mars 2020. "Nous sommes par exemple limitrophes avec Carvin, une ville plus importante que la nôtre, qui ne sera pas contrainte de la même manière que nous. Alors que je ne crois pas que le virus s'arrête à la frontière d'un département. Chez nous, il n'y a pas d'animation nocturne particulière".

ECOUTEZ : Philippe Parsy, maire d'Annoeullin, commune récemment entrée dans la Métropole européenne de Lille

Je vais mettre une bande blanche pour indiquer la frontière

"On va être dans des situations ubuesques !", renchérit le maire (DVD) de Phalempin, Thierry Lazaro. Au Sud de Lille, la commune compte un peu moins de 5000 habitants, elle est limitrophe de la MEL. "On sait bien que Tchernobyl s'est arrêté sur le Rhin, les virus s'arrêteront aussi, je vais mettre une bande blanche pour bien indiquer la frontière", ironise-t-il.

Uniformisation des mesures

"Plus sérieusement, on est dans une zone péri-urbaine, avec de forts mouvements tous les jours. Il fallait des mesures uniformes, du fin fond du Cantal jusque chez nous, pour qu'on les comprenne", ajoute Thierry Lazaro, qui s'attend à ce que certains habitants de la métropole lilloise "s'amusent à braver le couvre-feu" pour venir dîner dans les restaurants de Phalempin.

ECOUTEZ : Thierry Lazaro, maire de Phalempin

Quelles sont les communes concernées par le couvre-feu ? Explorez notre carte.