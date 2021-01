Couvre-feu dans les Landes : avez-vous votre attestation ?

Le Premier ministre, Jean Castex, l'avait annoncé ce vendredi soir à l'issue du conseil de défense sanitaire : renforcement des contrôles du couvre-feu à 18h. Aussitôt dit... Aussitôt fait ! dans les Landes, police et gendarmerie ont voulu marquer les esprits ce samedi soir.

Piétons et automobilistes ont été contrôlés ce samedi soir après 18h à Mont-de-Marsan

Jean Castex a été clair dans son allocution vendredi soir, après un conseil de défense sanitaire : les contrôles du couvre-feu à 18h seront renforcés pour que "les dérives de quelques-uns ne ruinent pas les efforts de tous". 24h plus tard, premiers effets sur le terrain avec plusieurs contrôles d'attestations qui ont eu lieu dans les Landes ce samedi soir, à partir de 18h15, en zone gendarmerie et en zone police, à Dax et à Mont-de-Marsan.

A Mont-de-Marsan, après une patrouille pédestre, les policiers se sont installés au rond-point Jean Jaurès, en présence de la préfète des Landes Cécile Bigot-Dekeyzer : "Ce contrôle se passe plutôt bien, mais il y a quelques verbalisations, plusieurs piétons sans attestation ou motif valable de déplacement. Beaucoup de véhicules contrôlés aussi, très majoritairement des gens qui sont en règle : des livreurs de repas, des personnels de santé. Et puis, quelques verbalisations, là une personne n'avait pas d'attestation correspondant à son déplacement."

En cas de contrôle sans attestation entre 18h et 6h du matin, les heures du couvre-feu, l'amende est de 135 euros.