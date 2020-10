Couvre-feu: " de toute façon il n'y a rien à faire à Toul après 21h "

Déception pour Michel et Isabelle devant le cinéma de Toul. La séance a commencé depuis heure, elle a été avancée pour permettre au spectateur de rentrer chez eux, juste à temps pour le couvre-feu, à 21h. Toutes les séances sont ainsi avancées. " On voulait aller au restaurant, on a décidé d'y aller plutôt, maintenant on va manger plus tôt " explique Michel.

Un couvre-feu plutôt bien accepté par Michel mais pour d'autres, la pilule a du mal à passer " C'est illogique, par rapport à Paris. En campagne on va ramasser" se plaint Patrick, alors que Lydia pointe du doigts les conséquences pour les bars.

Conséquences pour les restaurants et les bars

Ils doivent être fermés depuis vendredi à minuit. Seuls les établissements possédant une licence de restauration peuvent rester ouverts, à condition d'uniquement proposer de la restauration. Patricia possède une brasserie à Toul, elle jouait la montre samedi après-midi, en servant encore à boire.

Après un passage de la police pour lui annoncer les mesures, elle réfléchissait à comment aborder la situation " Je ne vais pas travailler en ouvrant uniquement deux heures le midi. Sinon je vais travailler à perte et pour moi ce n'est pas possible, autant faire un confinement total ".

On va rentrer chez nous comme des enfants sages

Du coté des plus jeunes, il y avait de la résignation samedi après-midi, à quelques heures du début du couvre-feu, " De toute façon il n'y a pas grand chose à faire, on est à Toul. Donc à 21h on va rentrer chez nous comme des enfants sages " constate amèrement Axel. Seule solution pour rompre la solitude du couvre-feu, une soirée via les réseaux sociaux avec ses amis.