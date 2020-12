Couvre-feu, déplacements, sport, Ehpad : ce qui change (ou pas) ce mardi 15 décembre

Si les cinémas, théâtres et musées restent finalement fermés au moins jusqu'au 7 janvier prochain, le confinement est bien levé ce mardi. Plus besoin d'attestation pour sortir de chez soi en journée, mais un couvre-feu est mis en place de 20h à 6h. On fait le point sur les nouvelles mesures.

La France se déconfine ce mardi 15 décembre, mais les nouvelles mesures en vigueur sont moins importantes qu'espéré. En raison d'un nombre de contamination encore trop élevé, au-dessus des 5.000 nouveaux cas par jour, le gouvernement a annoncé jeudi dernier un report de l'ouverture des lieux accueillant du public au 7 janvier.

Alors qu'est-ce qui change (ou non) à compter de ce mardi ? France Bleu fait le point.

Couvre-feu de 20 à 6h

Le confinement est bien levé ce mardi, les déplacements sont de nouveau autorisés partout en France, mais attention, seulement en journée. A compter de ce 15 décembre, un couvre-feu plus sévère que prévu est mis en place. Il débutera à 20h (et non à 21h) jusqu'à 6h du matin, sauf en Outre-mer.

Ce couvre-feu s'appliquera également le 31 décembre, contrairement à ce qu'avait envisagé initialement le gouvernement. En revanche, ce ne sera pas le cas le soir du 24 décembre. "Plus de 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés" pour contrôler l'application du couvre-feu le soir du réveillon, a prévenu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'amende pour non-respect du couvre-feu est fixée à 135 euros.

Attestation plus obligatoire en journée

Avec ce déconfinement, l'attestation n'est plus obligatoire durant la journée mais elle l'est pendant les heures de couvre-feu. Et les dérogations sont limitées : entre 6h et 20h, les déplacements ne sont autorisés qu'entre le travail et le domicile, pour raisons de santé, pour motif familial impérieux ou liés à des missions d'intérêt général, ou enfin pour sortir un animal de compagnie. La promenade et l'activité physique n'entrent pas dans cette liste.

Pour les voyageurs qui arrivent en train ou en avion le soir ou la nuit, notamment pendant les fêtes de fin d'année, ils peuvent circuler mais devront se munir d'une attestation de dérogation et pouvoir présenter un justificatif en cas de contrôle (billets de train, avion, etc.)

Sport autorisé en intérieur pour les mineurs

A compter de ce mardi, les mineurs pourront pratiquer du sport en intérieur, dans les gymnases ou les piscines. La pratique sportive ne sera plus limitée "ni en durée ni en périmètre mais devra s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h)", ont précisé vendredi les ministres des Sports et de l'Education. Et cela doit se faire dans le respect des protocoles sanitaires et "avec accès aux vestiaires collectifs".

Pour les adultes en revanche, la pratique sportive en intérieur est toujours interdite, mais il y a des exceptions. "Seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation professionnelle et les personnes à handicap reconnu (...)" et les encadrants "seront autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements", a indiqué le gouvernement.

Protocole sanitaire assoupli dans les Ehpad

Dans les établissements accueillant des personnes âgées, un nouveau protocole sanitaire est mis en place du 15 décembre au 3 janvier. Il autorise notamment les sorties dans les familles. Mais à leur retour en Ehpad, les résidents réaliseront un test RT-PCR ou antigénique.et ne pourront pas participer aux activités collectives pendant les sept jours qui suivent.

Les visites seront également "plus conviviales". Si les conditions restent "encadrées", "une augmentation des jauges (nombre de visiteurs par résident et nombre maximal de visiteurs accueillis simultanément par plage de rendez-vous) et de la durée des plages de rendez-vous peut être envisagée", indique le nouveau protocole. Ces visites pourront même être autorisées en chambre, "notamment pour les résidents ayant des difficultés à se déplacer" et "pour les résidents Covid+".

Pas de réouverture des lieux culturels

Si les commerces accueillent à nouveau des clients depuis le 28 novembre dernier, le Premier ministre a annoncé jeudi dernier que les établissements culturels ne rouvriront finalement pas le 15 décembre, compte tenu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Les musées, les cinémas ou encore théâtres devront rester fermés au moins trois semaines de plus, jusqu'au 7 janvier.

Ce report concerne également "l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos", a souligné Jean Castex.

Remontées mécaniques toujours fermées

Le Conseil d'État a annoncé vendredi que les remontées mécaniques resteraient bien fermées dans les stations de ski pendant les vacances de Noël, conformément à la décision prise par Emmanuel Macron fin novembre. La mobilisation des élus et professionnels de la montagne n'a pas abouti.

Le gouvernement envisage toutefois de rouvrir les remontées mécaniques à partir du 7 janvier, si la situation sanitaire le permet, et a débloqué 400 millions pour aider toute la filière.

Dans les universités, des enseignements en présentiel pour "des étudiants ciblés" pourront reprendre début janvier. Pour les autres, l'échéance reste celle du 20 janvier.

Et pour Noël ?

Comme indiqué précédemment, les familles pourront se déplacer la soirée du réveillon de Noël, il n'y aura pas de couvre-feu. Le gouvernement invite les Français à limiter le nombre de convives autour de la table, à six maximum sans compter les enfants. Jean Castex a également conseillé de "limiter les interactions au cours des cinq jours précédents" notamment si vous comptez dîner avec une personne âgée ou vulnérable.

Emmanuel Macron a appelé à "redoubler de vigilance" lors des fêtes de fin d'année. "Noël est entre nos mains, a lancé le chef de l'Etat. Evidemment on doit se retrouver, mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux". Et il recommande de porter le masque le plus possible. Les chrétiens auront la possibilité de participer aux traditionnelles "messes de minuit". Mais les jauges de fréquentation pour les lieux de culte "ne seront pas revues à la hausse" à partir de ce mardi.

Concernant le Nouvel an, les Français pourront réveillonner le 31 décembre en invitant des proches chez eux, du moment qu'ils arrivent et repartent en dehors des heures où s'applique le couvre-feu et qu'ils respectent, là encore, la règle de six adultes maximum.