Couvre-feu : "des décisions graves qu'il faut respecter", appelle la présidente PS de la région Occitanie

La présidente de la région a commenté ce jeudi matin les annonces de l'Elysée et ce couvre-feu qui touche les deux grandes métropoles de l'Occitanie, Toulouse et Montpellier. La socialiste demande aux habitants de respecter cette consigne et appelle à soutenir les secteurs les plus touchés.