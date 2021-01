Couvre-feu : embouteillage de caddies dans les grandes surfaces de Tours

Au magasin Auchan de la petite arche, au nord de Tours, les clients n'ont pas dévalisé les rayons papiers toilettes ou pâtes, ce samedi. Mais il fallait parfois slalomer entre les caddies pour atteindre le produit que l'on cherche. Avec le passage à un couvre-feu à 18 h, ils étaient nombreux à faire le plein pour la semaine.

A croire que tout le monde avait la même idée: faire une croix sur sa grasse matinée pour aller en courses. Résultat, des caddies à perte de vue dans le magasin de plus de 1 000 mètres carrés. Une foule qu'il fallait dompter pour certains. "Quand je vois trop de monde, je vais vers un autre rayon comme ça je respecte les gestes barrières", précise Baptiste, un élève ingénieur. Ce n'est pas la covid qui effraie Ingrid. "Moi c'est plutôt affronter le monde qui me déplaît. C'est pour cela que je faisais mes courses en semaine. Maintenant je n'ai plus le choix", précise Ingrid, une des clientes du magasin.

Faire le plein pour tenir une semaine

La corvée des courses le samedi, c'est aussi ce que va devoir subir Sandra "J'avais l'habitude de faire des petites courses dans la semaine quand il me manquait quelque-chose. Je ne pourrais pas quitter mon boulot avant 18 h à cause de mes rendez-vous alors je dois anticiper pour toute la semaine", précise cette quinquagénaire. Et son caddie parle pour elle. Il est plein ! "Il faut que je m'organise. Que j'anticipe sur mes menus de la semaine pour manquer de rien. Par exemple, le pain. Je vais prendre du pain de mie et celui à réchauffer".

Les caddies étaient chargés ce samedi dans les rayons du magasin Auchan de la petite arche à Tours. © Radio France - Virginie Vandeville

Clément n'est pas franchement ravi de devoir désormais faire ses courses le samedi. L'informaticien craint que cela bouleverse ses habitudes alimentaires. "On va prendre du frais. Mais cela ne va pas tenir toute la semaine. Alors pas le choix, on va devoir prendre des surgelés", souffle le jeune père de famille.

Beaucoup de clients ce samedi midi dans le magasin Auchan de la petite arche à Tours. © Radio France - Virginie Vandeville

Un garde caddie dès lundi

Pour éviter ce bouleversement, le magasin Auchan s'est organisé. Il propose comme depuis pas mal d'années déjà de se fournir au drive. "Nous proposons également avec le drive, la livraison à domicile. A partir de lundi, nous allons mettre en place le garde caddie. Cela va permettre de venir faire ses courses avant d'aller travailler et de venir les chercher, une fois la sortie du boulot", précise Xavier Billaud, le responsable du non-alimentaire du magasin. L'hypermarché à également avancé ses horaires d'ouverture. Depuis ce samedi, il ouvre dès 7 h 30. Avis donc aux lève-tôt !