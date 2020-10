Couvre-feu en Champagne-Ardenne : comment les bars et restaurants vont essayer de s'adapter ?

À compter de ce samedi 24 octobre, les bars resteront fermés toute la journée et les restaurants ne pourront ouvrir que jusqu'à 21h. Cette décision risque de mettre à mal des trésoreries déjà fragilisées.

L'expérience du confinement a permis à certains professionnels d'anticiper, à Charleville-Mézières. Ainsi, Raphaël Audaire, le gérant du restaurant "Chez Georges", envisage déjà de reprendre les livraisons. Economiquement, "ça ne m'avait permis que de rester à zéro", tempère le patron.

Travailler pour rester à zéro, au bout d'un moment, ça va être usant" - Raphaël Audaire, gérant du restaurant Chez Georges

Avec une fermeture anticipée, "Chez Georges" compte aussi adapter sa carte. Finie la formule "entrée, plat, dessert" : "on va faire des tapas, des apéros dînatoires car les gens n'auront pas le temps et seront en cruellement manque de convivialité. Il y aura peut-être moyen de leur offrir une petite fenêtre de liberté après le travail et avant de rentrer à la maison".

Et dans les bars ?

Un bar pourra rester ouvert uniquement pour poursuivre son activité de vente de tabac, de presse, de restauration, etc. Christopher Rousseau, le patron du bar la Péniche à Charleville-Mézières, pense développer son offre de restauration pour pouvoir continuer à ouvrir. Depuis cet été, le bar se transforme en restau les midis et accueille Pierre, un chef cuisinier qui se lance dans le métier.

"On fera peut-être restaurant midi et soir. Je gagnerai sur les boissons et lui sur la nourriture", imagine Christopher. Mais servir jusqu'à 20h30, est-ce que ça vaut le coup ? Le gérant s'interroge. "On fera un essai pendant une semaine et si ce n'est pas concluant ce sera fermeture totale le soir", tranche Christopher Rousseau.