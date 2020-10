Couvre-feu en Seine-Maritime : le boom des jeux de société à la maison

À 21 heures, tout le monde rentre chez soi ! Le couvre-feu est déjà appliqué dans la métropole rouennaise depuis une semaine. Il est étendu à partir ce vendredi soir, 00h à tout le département en raison de la crise de covid-19. Les soirées s'annoncent donc longues pour les Seinomarins. Alors la plupart comme à Rouen ont décidé de se retrouver autour des jeux de société.

"Quelques clients en plus avec le couvre-feu"

"Pendant la période du confinement, on avait déjà eu pas mal de demande de jeux de société, un peu plus aussi avec les vacances qui commencent. Mais oui, avec le couvre-feu aussi, les clients me demandent des jeux spécifiques parce qu'ils savent qu'ils vont être coincés plusieurs jours, voire plusieurs semaines", explique Vincent à France Bleu Normandie, gérant de la boutique de jeu de société, Warp.

Parmi ses clients, Guillaume, un Rouennais vient faire quelques provisions pour le couvre-feu. "C'est vrai que j'essaie d'acheter un jeu pour le couvre-feu à jouer à deux avec ma compagne. Mais ce week-end c'est aussi l'anniversaire d'une amie qui habite à Rennes (Ile-et-Vilaine) qui passe aussi en couvre-feu. Elle pourra s'occuper comme ça", sourit le jeune homme. Il repartira avec un jeu, Parade, un jeu de carte stratégique, inspiré d'Alice aux Pays des Merveilles. "C'est un classique, on peut y jouer de deux à six joueurs", lui rétorque Vincent, le gérant.

"Depuis le couvre-feu, oui, en effet, je ressens qu'il y a quelques clients en plus dans ma boutique. Le jeu de société aussi depuis quelques années maintenant est de retour dans les familles, autour de la table", résume le gérant de Warp. Et Guillaume, le client de conclure : "C'est vrai que jouer à deux c'est bien mais on avait quand même l'habitude de me retrouver entre amis lors de soirées jeu de société".