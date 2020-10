Couvre-feu : "Enfermer les Provençaux des petits villages la nuit n'a aucun sens" (Georges Cristiani)

Plus que jamais Georges Cristiani est remonté. Le président de l'union des maires des Bouches-du-Rhône et maire de Mimet pensait que seules les villes d'Aix-en-Provence et Marseille seraient concernées par le couvre-feu et qu'ainsi, les 90 autres communes de la métropole échapperaient à la nouvelle mesure mais pour la préfecture pas question. Toutes les communes de la métropole sont soumis au même régime sauf Pertuis et Saint-Zacharie, qui ne se trouvent pas dans les Bouches-du-Rhône. Ce qui dérange fortement Georges Cristiani, c'est que les petites communes soient associées au couvre-feu alors qu'il estime que le virus n'y est que très peu présent :

"Aller enfermer les Provençaux des petites villages forestiers la nuit n'a aucun sens lorsqu'on entasse les gens dans les transports en commun tous les matins et tous les soirs."

Le maire de Mimet soutient que les habitants de ces communes respectent déjà les gestes barrières. Ce qui le met en colère, c'est d'être "soumis" aux règles de la Métropole :"Aujourd'hui la lutte contre le virus est diluée toujours dans la même idéologie métropolitaine. Bienvenue dans les communes non métropolisées !". Ce n'est pas la première fois qu'il dénonce l'attachement à la métropole et dans ce combat d'ailleurs, il n'est pas le seul.

"Une commune qui est en métropole, c'est être puni. On se sert de la métropole pour infantiliser encore 90 maires." - Georges Christiani