Couvre-feu : la liste des 33 villes concernées près de Rouen

La préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a donné une conférence de presse ce samedi 17 octobre, pour détailler les mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid 19 dans le département, mais aussi pour donner la liste des communes concernées par le couvre-feu.

Dans la métropole de Rouen :

33 communes, sur les 71 de la métropole de Rouen sont concernées par la couvre-feu entre 21h et 6h du matin, à partir de ce samedi : Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bonsecours, Bois-Guillaume, Canteleu, Caudebec lès Elbeuf, Cléon, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Elbeuf, Franqueville Saint Pierre, Grand-Couronne, Houppeville, Isneauville, Le Grand-Quevilly, Le Houlme, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly, Malaunay, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Oissel, Orival, Notre-Dame-de-Bondeville, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, Tourville-la-Rivière.

La liste de ces communes doit encore être publiée par décret sur le site de la préfecture. Elle n'est pas encore officielle.

"Nous avons choisi ces 33 communes, et non pas toutes les villes de la métropole, car il y a des zones qui sont boisées, d'autres plus faiblement urbanisées", détaille le préfet.

Dans toutes les villes concernées par le couvre-feu, les bars doivent fermer, explique Pierre-André Durand. Dans le reste du département, tous les bars doivent fermer à 22h :"Les restaurants ne sont pas concernés, mais dans le cas d'un établissement qui fait bar-restaurant, le service de bar doit s'arrêter à 22h."

La carte des communes concernées par le couvre-feu à Rouen © Radio France - Théophile Pedrola

Dans l'agglomération du Havre

Des mesures ont également été annoncées pour Le Havre et son agglomération, "Malheureusement, Le Havre semble suivre le chemin de Rouen, détaille le préfet. Pour les villes du Havre, Saint-Adresse, Gonfreville et Montivilliers, les braderies, brocantes et ventes au déballage sont interdites après 22h, tout comme les fêtes foraines. La consommation d'alcool en public et la vente d'alcool à emporter sont interdites entre 22h et 6h. Les activités physiques et sportives sont interdites dans les espaces clos et couverts, sauf pour les groupes scolaires et les sportifs professionnels.

Pour onze communes du littoral...

Pour les villes du Tréport, Criel sur Mer, Varengeville sur Mer, Etretat, Yport, Veulettes sur Mer, Saint Valéry en Caux, Veules les Roses, Saint Aubin sur Mer, Fécamp et Dieppe : la consommation d'alcool en public et la vente d'alcool à emporter est interdite de 22h à 6h. Le port du masque y devient obligatoire de 7h à minuit.

Toutes ces mesures et leurs nombreux détails doivent encore être publiés sur le site de la préfecture de Seine-Maritime.