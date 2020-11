Couvre-feu le 15 décembre : la Mayenne et la ruralité n'y échapperont pas

À partir du 15 décembre, il nous faudra respecter un couvre-feu national de 21h à 7h du matin. Une décision du Président de la République annoncée et expliquée ce mardi soir lors de l'allocution télévisée du chef de l'État. Jusqu'ici, la Mayenne avait été épargnée par cette mesure pour lutter contre la progression de la Covid-19.

Mais il sera évidemment impératif de respecter ce couvre-feu, y compris dans nos villages où on se sent à tort plus protégé explique la maire de Saint-Denis d'Anjou dans le Sud Mayenne, Dominique de Valicourt. "Je l'ai écrit dans la lettre aux Dyonisiens : plus on respectera les règles sanitaires et les décisions douloureuses prises par le gouvernement, plus vite on sortira de cette situation et repartir dans une vie normale. Les vaccins prochainement vont nous aider à nous protéger" explique l'élue.

"C'est vrai que dans nos campagnes on peut se sentir moins surveillé, néanmoins il faut que chacun se sente responsable et respecte ce couvre-feu" termine Dominique de Valicourt qui est aussi productrice de fromage à Bierné. Le 15 décembre sera aussi marqué par le début du déconfinement. "Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille" mais en limitant les "déplacements inutiles" a annoncé le chef de l'État.