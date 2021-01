Couvre-feu : Les gendarmes de Côte-d'Or verbalisent 11 automobilistes à Perrigny-lès-Dijon

Les gendarmes ont procédé à des opérations de contrôles ce dimanche soir notamment à la barrière de péage et sur la bretelle de Perrigny-lès-Dijon, 11 automobilistes ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu. Depuis le début de l'année 10 000 contraventions ont été dressées.

Opération de gendarmerie ce dimanche soir au péage de l'A311 ainsi que sur la bretelle de Perrigny-lès-Dijon. Depuis le milieu d'après-midi et jusqu'à 19h30, dans le sens Nord-Sud, une quinzaine de gendarmes ont contrôlé les papiers des véhicules, les permis de conduire, les assurances ou encore la présence d'alcool et de stupéfiants chez les conducteurs mais surtout à partir de 18h ils ont veillé au respect du couvre-feu. Les conducteurs devaient présenter une attestation dûment remplie, un "motif légitime" de se trouver dehors à cette heure là, et une pièce d'identité.

Opération de gendarmerie ce dimanche soir en Côte-d'Or, il s'agissait notamment de veiller au respect du couvre-feu © Radio France - Thomas Nougaillon

Beaucoup de gens qui rentraient chez eux

"Ce soir on a contrôlé une majorité de salariés qui rentraient des centres commerciaux de Dijon, des personnes qui venaient de terminer leur travail et qui rentraient chez elles, des gens qui ont tout à fait le droit de circuler" explique ce gendarme, adjudant-chef à la brigade motorisée de Beaune.

Peu d'infractions relevées dans ce créneau horaire

"Il y a finalement peu d'infractions relevées dans ce créneau horaire. C'est généralement, un peu plus tard dans la nuit que les conducteurs sont le plus en infraction. Mais ils sont en règle générale assez peu à circuler à ce moment là" constate encore le militaire.

Danyl Afsoud, directeur de cabinet du préfet © Radio France - Thomas Nougaillon

11 usagers verbalisés pour non respect du couvre-feu

Au cours de cette opération de contrôle au péage de Perrigny, les gendarmes ont constatés 11 infractions relatives au non-respect du couvre-feu, sanctionnées par des amendes de 135 euros. Ils ont également verbalisés deux conducteurs en état d'alcoolémie, un conducteur sous l'empire des stupéfiants et un usager qui conduisait malgré la suspension de son permis de conduire.

10 000 personnes verbalisées depuis le début de l'année en Côte-d'Or !

Danyl Afsoud, directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or a rendu visite aux gendarmes à Perrigny. Il a révélé que "depuis le début de l'année ce sont environ 10 000 verbalisations qui ont été délivrées pour non-respect du couvre-feu ou non respect du confinement. Ces contrôles ont été effectuées pour des visées sanitaires et réalisés sur l'ensemble de la Côte-d'Or, à savoir sur les axes autoroutiers comme ce soir (dimanche soir ndlr) ou en ville."

Danyl Afsoud explique que 10 000 contraventions ont été dressées depuis le début de l'année en Côte-d'Or pour non-respect du couvre-feu ou pour non-respect du confinement ! Copier

La Côte-d'Or dans la moyenne régionale

Selon Danyl Afsoud, la Côte-d'Or ne se situe pas au-dessus, ou en dessous de la moyenne des autres départements du Grand-Est, 10 000 verbalisations "c'est globalement en ligne avec ce qui est observé sur le reste du territoire" a-t-il encore expliqué au reporter de France Bleu Bourgogne.

Opération de gendarmerie ce dimanche soir en Côte-d'Or, il s'agissait notamment de veiller au respect du couvre-feu © Radio France - Thomas Nougaillon

Vous entendrez Danyl Afsoud dans les journaux de la matinale tout-infos de France Bleu Bourgogne entre 6h et 9h ce lundi 25 janvier 2021 (98.3 ou 103.7) et vous suivrez l'un des contrôles réalisés ce dimanche soir.