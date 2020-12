Couvre-feu : les grandes surfaces du nord Franche-Comté modifient leurs horaires

Elles n'ont pas le choix. Les enseignes de la grande distribution doivent s'adapter au couvre-feu qui s'applique depuis ce mardi partout en France. Il n'est plus possible de sortir entre 20h et 6h sauf déplacements autorisées à titre dérogatoire (travail, rendez-vous médical, ...). En nord Franche-Comté, la plupart des supermarchés et hypermarchés ont modifié leurs horaires (voir plus bas). Elles seront nombreuses à ouvrir plus tôt pour fermer plus tôt.

19h45 à Leclerc, 20h à Cora

Les enseignes ont adapté les horaires au couvre-feu. Leclerc Belfort et Montbéliard ont opté pour une fermeture des portes à 19h45. Les autres baisseront le rideau quasiment toutes à 20h comme l'Hyper U d'Exincourt, à Cora Belfort et Montbéliard. Les clients pourront pénétrer dans le magasin jusqu'à la dernière minute en prenant le risque de ne pas être chez eux à l'heure ou débute le couvre-feu. " Nous sommes des magasins de proximité. Les clients doivent s'organiser pour être chez eux à 20h. S'ils décident d'entrer dans le magasin cinq minutes avant la fermeture, c'est leur responsabilité", explique un responsable de l'hypermarché Cora de Montbéliard.

Des courses pour lèves-tôt

Les clients de l'hypermarché Auchan pourront mettre le réveil pour aller faire les courses. Le magasin de Bessoncourt a en effet choisi d'innover en ouvrant ses portes dès 7h30 le matin à partir de samedi pendant toute la période des fêtes. " On a une partie de notre clientèle, des seniors, qui a l'habitude de venir tôt. Pour eux, c'est la possibilité de faire les courses plus tranquillement surtout dans cette période ou on sait que le virus continue à circuler", explique le directeur du magasin François Ducrocq. Il rappelle que les heures sont majorées pour les salariés qui travaillent tôt. Auchan laissera les clients entrer dans le magasin jusqu'à 19h45 pour fermer les portes un quart d'heure plus tard.

On va concentrer encore plus au lieu d'étaler les horaires et le monde - Christiane, cliente d'Auchan

Ces nouveaux horaires ne font pas l'unanimité parmi les clients des grandes surfaces. " Fermer à 20h, c'est bien gentil mais les gens qui finissent à 19h comme moi et font leurs courses après, comment font-ils. Ce ne sera plus possible. En plus, je ne trouve pas ça très logique. On va concentrer encore plus les gens dans les grandes surfaces au lieu d'étaler les horaires et le monde. Vous en connaissez beaucoup qui vont faire leurs courses à 7h30 ? ", s'interroge Christiane, cliente originaire de Trévenans. Pour ce couple de Valdoie croisé sur le parking d'Auchan, la possibilité de faire ses courses plus tôt le matin est au contraire une bonne nouvelle. " Nous sommes en retraite alors 7h30, ça nous va. Je trouve ça plus intéressant surtout en période de fêtes. Le but c'est de désengorger l'après-midi et d'éviter que tout le monde se bouscule au coude à coude", explique madame pendant que monsieur vide son chariot dans le coffre.

Les supermarchés et hypermarchés du nord Franche-Comté en mode couvre-feu

Les nouveaux horaires des principales grandes surfaces installées en nord Franche-Comté :

Territoire de Belfort

Cora Andelnans : 8h30 >> 20h (dimanche 9h-19h)

Leclerc Belfort : 8h45 >> 19h45 (dimanche 9h-19h)

Auchan Bessoncourt : 8h30 >> 20h jusqu'à vendredi et 7h30 >> 20h à partir de samedi (dimanche 9h - 19h)

Intermarché Delle et Giromagny : 8h30 >> 19h30

Monoprix Belfort : 8h15 >> 19h50 (dimanche 9h - 19h50)

Pays de Montbéliard

Leclerc Montbéliard : 8h >> 19h45 (dimanche 9h - 18h30)

Cora Montbéliard : 8h30 >> 20h (dimanche 9h - 19h)

Hyper U Exincourt : 8h30 >> 20h (dimanche 9h - 18h)

Intermarché Montbéliard >> 8h30 >> 19h (dimanche 8h30 - 12h)

Intermarché Audincourt & Sochaux : 8h30 >> 19h30

Pays d'Héricourt