Couvre-feu : "Les Marseillais vont payer le manque de moyens hospitaliers" pour la maire Michèle Rubirola

"Je suis en colère". C'est avec ces quatre mots que Michèle Rubirola, la maire de Marseille, débute l'interview. En colère parce qu'elle estime que le couvre-feu annoncé mercredi soir par Emmanuel Macron dans neuf métropoles dont Aix-Marseille, n'est pas la bonne solution aujourd'hui pour lutter contre l'épidémie. Pour elle ce "confinement nocturne" va peser trop lourd au niveau économique : "Les Marseillais vont payer par la suppression de leur plaisir ou par une précarisation économique parce que le monde de la restauration va vraiment être touché."

"Le manque de moyens hospitaliers, le problème il est là : nous manquons de moyens hospitaliers."

La maire de Marseille regrette que des moyens conséquents n'aient pas été mis en place depuis la première vague : "On met seulement des pansements, parce qu'on n'est pas capable de prendre correctement en charge les personnes malades du Covid."

Et Michèle Rubirola va plus loin : pour elle, le couvre-feu ne cible pas les zones à risque : "On sait où ça s'infecte. Dans les entreprises, la restauration collective, les universités, le milieu familial, dans les transports en commun... Et là, on ne tape que sur une certaine catégorie de population et on essaie de stigmatiser les jeunes."