Couvre-feu pour le nouvel an : "je ne m'y attendais pas", dur à encaisser au magasin Jour de fête

Après l'annulation du carnaval en mars et le deuxième confinement qui débute la veille d'Halloween, l'annonce, ce jeudi 10 décembre, d'un couvre-feu maintenu pour le réveillon du nouvel an, est un nouveau coup dur pour les magasins d'articles de fêtes ; parmi eux, Jour de fête, à Saint-Herblain.

Le 31, c'est une des plus grosses journées de l'année en terme de chiffre d'affaires et de fréquentation"

- Aurélie Saint Omer, responsable de Jour de fête, à Saint-Herblain

Cette journée du 31 décembre représente, a elle seule, 34% du chiffre d'affaires du magasin pour le mois. "Déjà en étant dans le commerce, on était impacté, l'événementiel, doublement impacté, affirme la responsable, Aurélie Saint Omer, après, on se dit que le plus dur est derrière nous et que ça va repartir comme avant."