Couvre-feu : près de Vivonne, la gendarmerie mobilisée toute la nuit du Nouvel An, peu de contravenants

Sur la route habituellement très passante du coeur de Couhé, seule une dizaine de voitures sont passées en l'esapce d'une petite heure juste après le couvre-feu dans la nuit de la Saint-Sylvestre, ont constaté les gendarmes de la brigade de Vivonne. Et parmi les personnes contrôlées, la quasi totalité sont des professionnels de retour du travail. C'est le cas de Véronique, infirmière libérale : "On doit parfois poursuivre des soins après 20h. Mais on a nos documents en permanence : l'attestation, une attestation donnée par notre employeur, notre carte professionnelle. C'est normal, ces contrôles !" estime-t-elle.

Ces contrôles de gendarmerie, Vincent, employé d'un supermarché, les prend lui aussi du bon côté : "Quand on est carré, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire !"

Deux contraventions dressées en une heure pour non-respect du confinement

Pour d'autres en revanche, l'année 2020 se sera terminée sur une note amère. Comme pour un automobiliste et son passager, tous deux venus de Tours sans attestation. Résultat : 135 euros d'amende chacun. Finie la tolérance, "les gens sont prévenus depuis le temps, juge le Capitaine Toulmé, commandant de la brigade de Vivonne. Surtout pour des excuses fallacieuses. Après on peut se montrer compréhensifs quand la personne est en retard de cinq minutes et habite tout près."

Mais les Poitevins sont très disciplinés, le couvre-feu est bien respecté dans le secteur de Vivonne : "Ce n'est pas une surprise, les deux confinements ont été bien respectés, poursuit le Capitaine Toulmé. C'est le cas aussi pour le port du masque. Les gens ont pleinement conscience du danger et du fait qu'il faut protéger leurs proches et les autres".