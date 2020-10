Couvre-feu : restaurants, bars et activités nocturnes frappés de plein fouet dans la Loire et Haute-Loire

Face à l'accélération de la pandémie de Covid-19 en France, le Premier ministre Jean-Castex a annoncé jeudi l'instauration d'un couvre-feu de 21 heures à h heures dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit pour "54 départements au total ainsi qu'un territoire d'outre-mer".

Ce couvre-feu est loin de faire les affaires des restaurateurs de la Loire et de la Haute-Loire. Dans le Roannais, le festival "Table Ouverte" doit revoir son programme pour la dernière semaine de dîners spectacles. La ville de Roanne assure qu'elle va tout faire pour maintenir les rendez-vous festifs et gourmands, mais Christophe Guillon, du restaurant L'assiette Roannaise, ne voit pas comment éviter l'annulation : "les spectacles durent entre 40 minutes et une heure, en alternance avec des repas complets. D'habitude on commence à 20h15 pour finir vers minuit. On ne peut pas tout ramasser en deux heures, à moins de bâcler."

Son restaurant est situé à Saint-Forgeux-Lespinasse, en pleine campagne roannaise. Une situation qui rend le couvre-feu très délicat pour ses clients : "80% viennent de la ville et ont au moins 20 minutes de route. Ils aiment prendre leur temps à table," explique Christophe Guillon, qui craint une perte sèche pour ses services le soir.

Certains décident tout bonnement de fermer. C'est le cas du Gold, à Bellegarde-en-Forêt dans la Loire. La discothèque s'est déjà reconvertie en bar lounge pour tenter de maintenir un semblant d'activité. Mais avec le couvre-feu, "difficile de se réinventer, affirme le responsable David Abdallah. Certains ouvrent à 18h, mais c'est compliqué pour une activité comme la nôtre. On a l'impression de revivre la même histoire qu'au printemps."