Couvre-feu, télétravail, loisirs : ce qui change ce mercredi avec la troisième phase du déconfinement

Ce mercredi, la France entame une nouvelle étape du déconfinement. Le couvre-feu est décalé à 23h, le recours au télétravail est assoupli et les restaurants et cafés peuvent accueillir leurs clients en intérieur avec une jauge de 50%. France Bleu fait le point sur tout ce qui change ce 9 juin.

Après la très attendue réouverture des terrasses le 19 mai dernier, la France poursuit son déconfinement en entamant une nouvelle étape ce mercredi. Dans un contexte épidémique en constante amélioration, le pays va connaître un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires, avant une nouvelle étape attendue le 30 juin. Couvre-feu décalé à 23h, retour progressif des salariés sur site, possibilité d'accueillir les clients à l'intérieur des restaurants et cafés. France Bleu fait le point sur tout ce qui change ce mercredi 9 juin.

Ce qui change le 9 juin © Visactu

Le couvre-feu décalé à 23h

A partir de ce mercredi, le couvre-feu est repoussé à 23h au lieu de 21h partout en France. Une attestation sera toujours nécessaire pour se déplacer au-delà, mais les déplacements demeurent sans limitation géographique et sans attestation entre 6h et 23h. Les rassemblements de groupes de plus de 10 personnes dans l'espace public sont interdits, exceptés pour les visites guidées.

Assouplissement des règles d'entrée sur le territoire

Les citoyens Européens complètement vaccinés peuvent entrer à partir de mercredi sur le territoire français avec la présentation d'un certificat de vaccination ou du pass sanitaire. Le gouvernement a déterminé trois niveaux de couleur concernant les pays, en fonction de la circulation du coronavirus. Les ressortissants des pays classés en vert (Union européenne, Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande et Singapour) peuvent venir en France librement s'ils sont vaccinés et détenteur du pass sanitaire.

Pour ceux classés en orange (Etats-Unis, Canada, Russie, Chine ou la quasi-totalité des pays d'Afrique), les personnes vaccinées devront tout de même présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures. Celles n'étant pas vaccinées devront respecter une quarantaine de 7 jours. Pour les pays classés en rouge (Inde, Afrique du Sud ou Brésil), les personnes vaccinées devront en plus de présenter un test négatif, respecter un auto-confinement de sept jours. Celles n'étant pas vaccinées devront se placer en quarantaine pendant 10 jours, contrôlée par les forces de l'ordre.

Le télétravail assoupli

A partir de ce mercredi 9 juin, les règles concernant le télétravail évoluent. Jusqu'à présent la règle pour les entreprises était de favoriser le télétravail à 100% quand il était possible, avec possibilité de revenir un jour sur site par semaine. Désormais, les entreprises doivent fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, "dans le cadre du dialogue social de proximité" précise le gouvernement. Le télétravail à 100% n'est donc plus la norme mais il n'est pas question non plus de l'abandonner.

Dans la fonction publique, les fonctionnaires devront télétravailler trois jours par semaine. Progressivement, le quota sera assoupli pour "laisser une plus grande autonomie à chaque secteur" précise le gouvernement. Le port du masque dans les espaces clos demeure obligatoire. Si les réunions en audio ou en visiofonconférences restent à privilégier, il sera possible d'en tenir en présentiel, dans le respect des gestes barrières. Les restaurants d'entreprises devront appliquer une jauge de 50%. Les pots entre collègues peuvent être organisés, également dans le "strict respect des gestes barrières".

Retour des clients à l'intérieur des cafés et restaurants

Si les terrasses sont rouvertes depuis la 19 mai dernier, il n'était pas encore possible de s'installer à l'intérieur d'un café ou d'un restaurant. A partir de ce mercredi, les clients pourront aller déjeuner ou boire un verre à l'intérieur, avec une jauge de 50% de la capacité d'accueil. Il ne devra pas y avoir plus de six personnes par table. Plus de jauge pour les terrasses extérieures qui peuvent donc accueillir 100% de leur capacité. La règle de six personnes maximum par table reste de mise.

Les restaurateurs devront obligatoirement appliquer un protocole strict. Au choix, ils pourront afficher un QR code à l'entrée de l'établissement que les clients scanneront avec l'application TousAntiCovid, ou un cahier de rappel en version papier sur lequel les clients inscrivent leur nom et leur numéro de téléphone. "C'est l'un ou l'autre" a déclaré Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique.

4m2 par client dans les commerces et dans les musées

Jusqu'à présent fixée à 8m2, la jauge d'accueil des clients dans les commerces et les marchés couverts est désormais de 4m2 par personne. Même règle pour les musées et les bibliothèques qui doivent respecter 4m2 par visiteur. En cas de position assise, les bibliothèques doivent appliquer la règle d'un fauteuil sur deux. Il n'y a plus de limitation pour les marchés en extérieur.

65% de l'effectif dans les lieux de culture

A compter de ce mercredi, les cinémas, salles des spectacle et chapiteaux peuvent accueillir des personnes avec une jauge de 65% de la capacité, contre 35% jusqu'à présent. La limite de 5.000 personnes maximum par salle est toujours de mise. Les salles doivent conditionner leur accès avec pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes. Même règle pour les festivals de plein air assis. Les festivals de plein air debout restent interdits, ils seront autorisés à partir du 30 juin.

Ce qui change le 9 juin © Visactu

Enseignement supérieur

Pour les étudiants, la règle de la jauge à 50% restera en vigueur jusqu'à la rentrée de septembre. Les examens de fin d'année peuvent se dérouler en présentiel ou à distance.

Réouverture des salles de sport, des stades et des piscines en intérieur

A partir de mercredi, il sera de nouveau possible d'aller à la salle de sport avec une jauge de 50% de l'effectif autorisé. Les sportifs devront respecter une distance de deux mètres entre eux. Idem pour les piscines d'intérieur, les gymnases, les salles de jeux, les bowlings, les escape game et les casinos. La pratique du sport en extérieur est également assouplie, les groupes passent de 10 à 25 personnes. Les sports de contact sont de nouveau autorisés.

Les cours de danse vont également pouvoir reprendre dans les conservatoires et les écoles avec une jauge de 35%. Enfin, les équipements sportifs de plein air, les salons et les foires peuvent accueillir jusqu'à 5.000 personnes, avec un pass sanitaire au-delà de 1.000. Les fêtes foraines rouvrent avec un périmètre de 4m2 par visiteur. Les spas, hammams, saunas et thalassothérapies rouvrent également avec une jauge de 35%.

Les discothèques restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Aucune précision n'a pour l'instant été apportée par le gouvernement quant à un éventuel calendrier de réouverture.

Mariages, enterrements et lieux de culte

A compter de ce mercredi, la règle d'un siège libre sur deux (contre trois jusqu'à présent) sera de mise dans les lieux de culte et lors des cérémonies de mariage ou de PACS à la mairie. Les salles des fêtes ou polyvalentes peuvent accueillir 65% de l'effectif autorisé en position assise, avec un maximum de 5.000 personnes. Concernant les cérémonies funéraires en extérieur, la limite passe de 50 à 75 personnes.