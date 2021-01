Couvre-feu : Une tribune pour que les Français puissent faire du sport en extérieur après 18h

Anne-Catherine Loisier et Alain Houppert, signent la tribune publiée par 74 sénateurs et sénatrices afin que l'on puisse faire du sport en extérieur après 18h. Les deux sénateurs de Côte-d'Or disent constater "la détresse grandissante" de leurs concitoyens.

"Laissez les Français faire du sport" ! Plus de 70 sénateurs, dont deux côtes-d'oriens Alain Houppert pour Les Républicains et Anne-Catherine Loisier du groupe Union Centriste, signent une lettre ouverte.

Une dérogation au couvre-feu

Dans ce courrier adressé mercredi dernier au Premier Ministre, Jean Castex, ils demandent au gouvernement d'autoriser les Français à avoir "une pratique physique individuelle en plein air" et souhaitent une dérogation au couvre-feu à 18h.

Les sportifs voient cette lettre ouverte d'un bon oeil

Qu'en pensent les sportifs de Côte-d'Or ? Nous sommes allés à leur rencontre à Dijon. Malgré la grisaille, la fraîcheur et la pluie qui menace, comme chaque week-end, cyclistes, promeneurs mais aussi joggeurs font le tour du lac Kir.

Pouvoir s'entraîner individuellement ou en couple

Parmi eux Patrick 65 ans, membre du club "Croco", les coureurs sur route de Côte-d'Or de Fontaine-lès-Dijon. Pour Patrick, oui, il faut autoriser le sport en extérieur après 18h. "C'est indispensable pour tout ceux qui travaillent la journée, après la sortie du bureau, c'est bien de pouvoir s'entraîner individuellement ou en couple selon la cellule familiale".

Patrick, coureur de 65 ans, est favorable à cette pétition © Radio France - Thomas Nougaillon

Le sport est important pour la santé

Robert, 72 ans, lui aussi coureur, est du même avis. Pas pour lui, qui ne travaille plus, mais pour les jeunes. C'est important pour la santé dit-il. "Il suffit de me regarder, cela fait 50 ans que je cours, 30 kilomètres par semaine c'est meilleur que les médicaments. Ah oui il faut laisser les gens courir, c'est indispensable" commente-t-il avec les mêmes mots que Patrick.

La détresse de nos concitoyens est grandissante

Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte-d'Or, a signé cette lettre ouverte. Elle nous dit pourquoi. "On constate combien la détresse de nos concitoyens est grandissante et chacun sait bien que l'activité sportive est l'occasion de décompresser" analyse-t-elle. Après chacun pratique son sport, ça peut être la marche à pied par exemple, une activité douce, mais une chose est sure, le sport permet de sortir du marasme quotidien".

Anne-Catherine Loisier, lors d'une manifestation en novembre 2017 pour protester contre la fermeture de l'unité de soins de longue durée de l'hôpital de Saulieu © Maxppp - JC Tardivon

Une situation incompréhensible

A l'origine de la mobilisation de nos sénateurs, Michel Savin, sénateur du groupe Les Républicains de l'Isère. Président du groupe d'études Pratiques Sportives du Sénat, il juge "la situation incompréhensible".

