Le Grau-du-Roi: couvrez ce torse que je ne saurais voir !

Au Grau-du-Roi la municipalité a pris un arrêté qui interdit de se promener dans les rues en tenue légère. Torse nu pour les hommes et juste un haut de maillot de bain pour les femmes peut coûter une amende de 38 euros, mais peu de vacanciers le savent.

Tenue correcte exigée à quelques mètres de la plage au Grau-du-Roi ! Dans les rues la police municipale ne veut pas voir des hommes torse nu ni des femmes en maillot de bain. Pendant la période estivale, la tenue de plage en ville et dans les boutiques peut coûter cher: 38 euros d'amende. La municipalité a pris cet arrêté il y a trois ans mais chaque année les torses nus reviennent !

Dans la rue principale, la rue Michel Rédarès on croise d'abord Mado et sa femme, il a tombé la chemise "parce qu'il a chaud" dit-il. Il se sent à l'aise et ne comprend pas pourquoi ça peut déranger certains. Et pourtant, si les commerçants se montrent assez indulgents ils ne cachent pas leur agacement. Certains clients d'après eux viennent directement dans leur boutique en sortant de la plage, encore mouillés ou badigeonnés de crème solaire.

La sable tombe de leur dos, le monoï aussi, c'est pas propre. Je leur demande dans ce cas de sortir - Adèle, une commerçante

Au Grau-du-Roi c'est vrai les boutiques ne sont qu'à quelques mètres de la plage, une cinquantaine pas plus. La tentation de garder sa tenue de plage est grande et bien souvent les vacanciers ne se rhabillent pas, par flegme.

Mais dans son arrêté la municipalité est claire : "Il est interdit en dehors des plages et des promenades du front de mer, de se déplacer sur les voies publiques ou de fréquenter les lieux publics en étant vêtu d'une simple tenue de bain ou torse nu du premier avril au 30 septembre".

Sur le front de mer les hommes peuvent rester torse nu, mais quelques mètres plus loin c'est interdit. © Radio France - Camille Payan

Si il est plus rare de croiser des femmes en maillot de bain, les hommes eux aiment bien être torse nu et pour la plupart d'entre eux ce n'est pas un manque de respect, juste un "confort".

On n'est pas tout-nus, on est détendus, c'est les vacances - Guillaume, un touriste

Mais les touristes peuvent se rassurer avant de sortir le carnet la police municipale fait surtout des rappels à la loi.