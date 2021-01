Covid-19 : 1 300 personnes vaccinées dans le département du Cher

La préfecture du Cher réalise un premier bilan de la campagne de vaccination dans le département. Au 15 janvier, 1 300 personnes ont été vaccinées dans le Cher. Cela représente 13% de la population éligible à la vaccination, à savoir les professionnels de santé hospitaliers et libéraux de plus de 50 ans avec des comorbidités et les résidents et personnels en Ehpad.

À partir du lundi 18 janvier, les personnes de 75 ans et plus pourront aussi bénéficier du vaccin. "L’accès à la vaccination rencontre une attente forte de la population qui s’est manifestée par une prise de rendez-vous massive dès ce vendredi", se félicite la préfecture du Cher dans un communiqué.

14 centres de vaccination seront ouverts à partir de la semaine prochaine en Berry. France Bleu Berry en a fait la liste.