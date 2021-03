Covid-19 : 118 centres de vaccination ouverts ce week-end en Ile-de-France

Suite aux annonces du Premier ministre jeudi soir, le gouvernement promet un coup d'accélérateur sur la vaccination ce week-end. L'Ile-de-France disposera de 51.000 doses de vaccin Pfizer, et plus d'une centaine de centres seront ouverts.

Pour éviter le confinement, il faut avancer sur la vaccination. C'est la doctrine du gouvernement et elle s'applique ce week-end en Ile-de-France. Finalement la région n'est pas confinée le week-end comme c'est le cas à Nice, Dunkerque et dans le Pas-de-Calais, mais en parallèle le ministre de la Santé annonce un coup d'accélérateur sur la vaccination.

51.000 doses de vaccins Pfizer

Pour cela, le gouvernement annonce que 51.000 doses de vaccin Pfizer seront mises à disposition en Ile-de-France ce samedi et ce dimanche. Elles pourront être injectées à "tous les publics éligibles au vaccin Pfizer, c’est à dire toutes les personnes de plus de 75 ans, ou toutes les personnes à très haut risque de forme grave de Covid- 19", précise l'Agence régionale de Santé dans un communiqué.

En tout 105 centres de vaccination ambulatoires vont rester actifs ce week-end et 13 nouveaux centres dédiés seront exceptionnellement ouverts à Melun, Noisiel (Seine-et-Marne), Fleury-Mérogis, Palaiseau (Essonne), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Saint-Mandé (Val-de-Marne), Cergy, Garges-lès-Gonesse, Sannois (Val-d'Oise) et Paris (trois sites).

"Une opération de communication"

La plupart des élus franciliens se félicitent de cette accélération de la vaccination que beaucoup, à l'image de Stéphane Troussel, président socialiste du Département de la Seine-Saint-Denis, appelaient de leurs voeux depuis plusieurs jours.

Mais pour certains, cette campagne annoncée jeudi soir et concentrée sur deux jours, risque de mettre en difficulté des équipes soignantes déjà éprouvées. "Dire que l'on met 51.000 doses de vaccins sur le week-end c'est une coup de communication", dénonce Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy en Essonne et vice-président de l'Association des maires d'Ile-de-France. "On aurait pu répartir sur les jours de semaine. Là les équipes médicales sont mises en difficulté. Certains travaillent en libéral, on leur demande d'annuler leurs rendez-vous du samedi ou de venir le dimanche. Ca ne changeait rien de donner ces doses le lundi, en leur permettant de s'organiser, tout simplement", défend l'élu.