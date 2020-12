"Si je suis positive, pas de Noël en famille" : un dépistage Covid réalisé à Villedieu-sur-Indre

Faites vous tester contre le Covid-19 avant les fêtes de Noël ! C'est une recommandation du conseil scientifique. Et elle semble assez suivie. Ce lundi, de 16h à 19h, 127 personnes ont participé à une opération gratuite de dépistage à Villedieu-sur-Indre. Un dépistage par test PCR, organisé par la commune, en lien avec l'Agence régionale de santé et le laboratoire Bio Mediqual Centre de Buzançais.

Beaucoup de prudence avant les rassemblements familiaux

Marie-Caroline est venue de Barcelone avec son mari et ses enfants pour passer Noël avec ses parents à Migné. "On fait le test pour être sûr d'être négatif et pouvoir dîner avec eux la conscience tranquille le 24 décembre. Mes parents sont des gens à risque. On ne peut pas se permettre de manger ensemble sans avoir fait le test", indique-t-elle quelques secondes après son prélèvement dans le nez.

Il y a aussi évidemment des habitants de Villedieu-sur-Indre. "J'ai de la famille qui doit venir le 24 décembre. Mais si je suis positive, ils ne viendront pas", prévient Véronique. Elle est également venue après avoir appris il y a dix jours la découverte de 36 cas de Covid dans des Ehpad de Villedieu. "On se dit que ce n'est pas que dans les grandes villes. Ça peut toucher tout le monde autour de nous", ajoute-t-elle.

Ces tests, c'est une très bonne initiative de la mairie de Villedieu"

Yves de Tauriac, médecin généraliste à Villedieu sur Indre, est venu prêter main forte pour le dépistage. En moins de 24 heures, les résultats des tests seront connus. Mais attention, même si c'est négatif, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. "Ce n'est pas un totem d'immunité. Les gestes barrière restent l'ultime précaution qu'on doit tous avoir les uns les autres. On a peur d'une troisième vague en janvier. Il faut donc respecter les distances et ne pas être plus de six adultes à la table de Noël", explique Yves de Tauriac.