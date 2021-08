Covid-19 : 16 pompiers de la Drôme en renfort en Martinique

Ils ont quitté la Drôme à 4h du matin ce mardi et doivent s'envoler pour les Antilles à la mi-journée. 16 pompiers volontaires drômois font partie des 70 premiers pompiers de métropole qui participe à cette mission d'appui de la sécurité civile. Sur place, les pompiers ont besoin de renforts pour faire face à l'augmentation des interventions liées à l'épidémie qui flambe. Les seize Drômois seront positionnés dans des casernes de Martinique pour 15 jours.

C'est la zone Sud qui a été sollicitée dimanche pour ce premier départ. Condition impérative : être vacciné. Si l'Ardèche ne participe pas à cette opération, ce sont seize pompiers drômois volontaires qui ont immédiatement fait acte de candidature. Ce groupe est plus important que prévu initialement mais le service d'incendie et de secours de la Drôme a du personnel disponible cet été. "Nous avons plus de 2400 pompiers volontaires dans le département" précise le lieutenant-colonel Navarro responsable du pôle action opérationnelle "et nous avons une bonne disponibilité car l'activité feux de forêt est en baisse à la faveur des pluies du mois de juillet".

Quatre pompiers drômois spécialistes des incendies sont eux partis en Grèce et une colonne de pompiers rentre ce mardi d'une mission plus classique de surveillance des massifs forestiers en Corse.