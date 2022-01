La 5e vague de Covid-19 n'est plus "le problème principal" dans les hôpitaux, estime un infectiologue

Alors que scientifiques et gouvernement sont optimistes quant à la décrue de la cinquième vague de Covid-19 en France, l'infectiologue d'Aulnay-sous-Bois Benjamin Rossi appelle l'État à changer de politique sanitaire : arrêter de mettre de l'argent dans les tests et investir dans l'hôpital public.

À la lecture des derniers chiffres sur l'épidémie de Covid-19 en France, "on a des raisons d'être optimistes", annoncent certains scientifiques, mais aussi le gouvernement depuis le début de la semaine. Sauf que la baisse des contaminations quotidiennes au Covid-19 ne va rien changer au quotidien des hôpitaux, en surmenage depuis le début de la crise sanitaire. Des établissements publics délaissés par l'État selon Benjamin Rossi. L'infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ne comprend pas pourquoi "il y a de l'argent pour les tests et pas pour l'hôpital public."

France Bleu Paris : Est-ce que cette décrue épidémique du Covid-19 annoncée par le gouvernement et certains scientifiques est déjà visible à l'hôpital ?

Benjamin Rossi : Avec le variant Omicron, on a beaucoup de patients qui ont le Covid-19, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'ils sont hospitalisés. On a des formes respiratoires graves avec Omicron, quelques transferts en réanimation. Mais c'est beaucoup moindre que sur les autres variants. [...] Sur le terrain, la problématique Covid-19, maintenant que tout le monde est immunisé ou vacciné, n'est pas forcément le problème principal. Il y a aussi tous les autres patients à gérer. On dépense un milliard d'euros par mois pour faire des tests, sans impact sur l'épidémie. Derrière ça, cet argent n'est pas investi dans les hôpitaux, où on soigne les patients. On a un afflux de malades depuis septembre, qu'on ne réussit pas à juguler et ce n'est pas que des patients Covid. Il y a eu une épidémie de VRS chez les enfants (virus respiratoire syncytial, comme la bronchiolite, NDLR), il y a tous les retards de prise en charge des patients qui existent... La problématique de l'hôpital est plus complexe que juste le suivi des contaminations liées au Covid-19.

Vous appelez l'État à changer sa politique face à l'épidémie ?

Ça fait deux ans qu'il y a cette crise. Des milliards d'euros ont été dépensés pour faire des tests PCR, pour prendre en charge le chômage partiel des gens. À côté de ça, rien n'a été investi dans l'hôpital et on a l'impression qu'on est plus fragile que jamais. On a moins de lits qu'auparavant, on a moins de personnel. Tout le monde quitte le navire sans qu'il y ait une réaction de la part de nos politiques, mais également de la population. [...] On nous dit depuis des années qu'il n'y a pas d'argent. Mais par contre, il est possible de mettre un milliard d'euros par mois pour des tests PCR qui n'ont eu aucun impact sur le contact tracing. Puisque tester tous les contacts quand il y a 350.000 cas par jour, ça n'a pas de sens. Faire deux ou trois tests par jour, ça n'a pas de sens. Tout ça remboursé par la Sécurité sociale, qui a donné énormément d'argent public pour faire ça. Alors pourquoi il n'y a pas d'argent pour l'hôpital ?

Mais le fait que la cinquième vague de Covid-19 s'essouffle, ça va bien avoir un impact sur la disponibilité des lits à l'hôpital ?

Il y a des lits qui vont être de nouveau disponibles, pour être remplis aussitôt par d'autres patients. On est toujours en flux tendu en médecine. On n'a jamais de lits vides. Ils seront directement pris par d'autres patients qui pourront être opérés de leurs problèmes de cœur ou de certaines interventions qui nécessitent des réanimations dans les suites. On va pouvoir commencer à pouvoir faire le reste, mais quoi qu'il arrive, ça va être très compliqué de revenir à la normale puisque aujourd'hui, nous sommes en carence d'effectifs pour pouvoir même prendre en charge les patients non-Covid. Avant même qu'il y ait cette cinquième vague Omicron, nous ne réussissions plus à gérer les patients des urgences. Et c'est une réalité aujourd'hui qui est une réalité qui va s'inscrire dans le temps parce qu'on a diminué le nombre de lits, parce que l'hôpital est complètement sous-doté en personnel et en moyens et que rien n'a été fait de ce côté-là.

Vous pensez qu'il ne faut plus se focaliser sur les chiffres liés à l'épidémie et aux tests de dépistages ?

L'intérêt des dépistages et des courbes diminue parce que les formes sont moins graves. Mais surtout il ne sert à rien de faire du contact tracing quand il y a 350.000 cas par jour. C'est manifestement que notre campagne de contact tracing est un échec. Ça ne fonctionne pas sur un variant aussi contagieux [...] Donc, en fait tout l'argent investi dans les tests pour pouvoir diminuer le nombre de cas n'a pas fonctionné. Par contre, c'est de l'argent réel qui a été donné et cet argent n'a pas été mis dans l'hôpital. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de l'argent pour les tests. Je peux comprendre que ça a été tenté, mais quand on voit que ça ne fonctionne pas, on peut aussi se dire qu'il faut donner des moyens à l'hôpital pour qu'il fonctionne.