Covid-19 : 18 personnes testées positives au sein de la colo de Béost

C'est une fin de séjour un peu précipitée pour les 67 enfants de la colo de Béost. Personnels et enfants confondus, ils sont 18 à avoir été testés positifs au Covid-19 ce vendredi 23 juillet. Au programme de la fin de vacances : un confinement de deux jours et une batterie de dépistages.

Une membre du personnel testée positive

Le séjour se déroulait normalement depuis le 10 juillet pour les 67 enfants accueillis. Mercredi 21 juillet, l'une des membres du personnel a déclaré des symptômes de la maladie. Après un test qui s'est révélé positif, la personne est rentrée chez elle pour s'isoler. En suivant scrupuleusement le protocole, les enfants et les adultes sur place ont été confinés dans les locaux pour être, à leur tour, testés. Le résultat est donc tombé ce vendredi, ce sont 18 personnes qui ont été déclarées positives. Les enfants sont ensuite retournés dans leur famille, deux jours avant la fin officielle du séjour.

Une situation redoutée

Pourtant, toutes les précautions avaient été prises par la structure. Les animateurs et autres personnels avaient tous été testés négatifs au premier jour de la colo. Du côté des enfants, un dépistage avait été vivement conseillé aux parents. Au total, hormis cinq enfants non-testés, tous les enfants étaient négatifs avant d'arriver sur les lieux.

Le cluster, c'est la situation redoutée par tous les organisateurs de centres de vacances. Gilles Méliande, le président de l'association orthézienne l'Élan Béarnais, qui gère le séjour, craignait un foyer de contamination : " On espérerait que cela n'arrive pas, mais malheureusement, avec le contexte actuel et la flambée du virus le 64 notamment… C'est quelque chose qui nous est tombé dessus malgré toutes les précautions qu'on a prises en amont, explique Gilles Méliande. On ne sait toujours pas comment ça a pu arriver, mais malheureusement, c'est arrivé. Il n'y avait pas de symptômes, à part deux membres du personnel qui ont perdu le goût et odorat et qui ont été mis à l'isolement et renvoyés chez eux, aucun enfant n'a eu de symptômes, donc il n'y avait pas d'inquiétude plus que ça."

Les parents ont été prévenus tout de suite par les équipes de la structure. Place maintenant à la désinfection totale des locaux, qui devraient accueillir un prochain séjour, le 31 juillet.